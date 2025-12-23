Популярни
  23 дек 2025
Официално: Мун "Oner" Хьон-Чун остава при световните шампиони от T1

Огромната организация и многогодишен световен шампион по League of Legends - T1, официализира оставането на един от най-ценните си играчи. "Червените" преподписаха с джънгъл състезателя Мун "Oner" Хьон-Чун, чийто договор удължиха до 2028 година.

Вече пет години Oner, който утре навършва 23 години, се бори редом до Faker и компания.През това време той помогна на тима си да спечели три титли от Worlds, както и редица подиуми на Mid-Season International и Световното първенство по електронни спортове.

Снимка: Riot Games

