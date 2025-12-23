Официално: Мун "Oner" Хьон-Чун остава при световните шампиони от T1

Огромната организация и многогодишен световен шампион по League of Legends - T1, официализира оставането на един от най-ценните си играчи. "Червените" преподписаха с джънгъл състезателя Мун "Oner" Хьон-Чун, чийто договор удължиха до 2028 година.

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧, 𝐎𝐧𝐞𝐫



‘Oner’ 문현준 선수가 2028년까지 T1과 함께합니다!

T1의 역사를 써 내려가고 있는 ‘Oner’ 선수와 함께 앞으로 더 찬란한 유산을 남길 수 있도록, 팬 여러분의 많은 기대와 응원 부탁드립니다.



‘Oner’ has extended his contract with T1 until 2028!… pic.twitter.com/B9o8jmaCnX — T1 LoL (@T1LoL) December 23, 2025

Вече пет години Oner, който утре навършва 23 години, се бори редом до Faker и компания.През това време той помогна на тима си да спечели три титли от Worlds, както и редица подиуми на Mid-Season International и Световното първенство по електронни спортове.

Снимка: Riot Games