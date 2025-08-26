Националка ще продължи кариерата си в Турция

Популярни
  • 26 авг 2025 | 20:07
Волейболната националка Ивета Станчулова ще продължи кариерата си в шампионата на Турция.

27-годишната посрещачка, който през миналия сезон игра за ЦСКА, бе официално представена от от Кършияка СК, който през новия сезон ще играе във второто ниво на шампионата на Турция - Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig.

Високата 186 сантиметра волейболистка, която през този сезон игра за България в Лигата на нациите и на Световното първенство в Тайланд, е едно от новите попълнения на клуба.

До момента 27-годишната посрещачка игра за ДКС Варна, ЦСКА у нас, както и в шампионатите на Франция, Финландия, Румъния и Унгария.

„Приветстваме Ивета Станчулова, успешна волейболистка с добър опит и в момента играе в националния отбор на България, и ѝ желаем успешен и здравословен сезон”, написаха от клуба.

