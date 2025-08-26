Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Павлин Иванов продължава кариерата си в Азия

Павлин Иванов продължава кариерата си в Азия

  • 26 авг 2025 | 14:28
  • 137
  • 0
Павлин Иванов продължава кариерата си в Азия

Националът Павлин Иванов подписа договор с отбор от Тайван. Иванов ще играе за състава на Ню Тайпе СТБС ДЕА, съобщиха официално от азиатския клуб в социалните мрежи. През миналия сезон Иванов беше част от испанския втородивизионен Менорка.

"32-годишният българин е избиран многократно в националните селекции. Представял е българския държавен тим на ЕвроБаскет 2022, където записва средно 10.2 точки на мача и в момента е капитан на отбора. В допълнение на стрелковите му качества, той е способен и да създава възможности за съотборниците си", написаха от клуба от Тайван.

"За мен е чест да бъда в Тайван и да се присъединя към това специално семейство. Това означава много за мен и моето семейство. Ще бъда отдаден на 100 процента и ще работя здраво за всяка победа през следващия сезон. Надявам се да помогна за страхотни мачове и спомени за феновете. Нямам търпение да усетя ентусиазма на новия собственик и да видя всички вас", коментира Павлин Иванов.

Националът ще носи екипа с номер 28 в Ню Тайпе СТБС ДЕА.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg за новата американска авантюра

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg за новата американска авантюра

  • 26 авг 2025 | 13:52
  • 912
  • 0
Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

  • 26 авг 2025 | 12:44
  • 1135
  • 0
Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

  • 26 авг 2025 | 12:11
  • 907
  • 0
Преслав Пешев: Очаквам да направим крачка напред в Адриатическата лига

Преслав Пешев: Очаквам да направим крачка напред в Адриатическата лига

  • 26 авг 2025 | 11:43
  • 598
  • 0
Момичетата до 16 години дават ход на четвъртфиналите на Европейското в Истанбул

Момичетата до 16 години дават ход на четвъртфиналите на Европейското в Истанбул

  • 26 авг 2025 | 11:17
  • 579
  • 0
Даниел Клечков: Ще се борим за Топ 4 в Sesame НБЛ

Даниел Клечков: Ще се борим за Топ 4 в Sesame НБЛ

  • 26 авг 2025 | 11:07
  • 675
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 8973
  • 19
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 3636
  • 3
Почти не останаха билети за България - Испания

Почти не останаха билети за България - Испания

  • 26 авг 2025 | 14:13
  • 2817
  • 2
Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 9066
  • 14
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 28705
  • 54
Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

  • 26 авг 2025 | 11:33
  • 6218
  • 14