Павлин Иванов продължава кариерата си в Азия

Националът Павлин Иванов подписа договор с отбор от Тайван. Иванов ще играе за състава на Ню Тайпе СТБС ДЕА, съобщиха официално от азиатския клуб в социалните мрежи. През миналия сезон Иванов беше част от испанския втородивизионен Менорка.

"32-годишният българин е избиран многократно в националните селекции. Представял е българския държавен тим на ЕвроБаскет 2022, където записва средно 10.2 точки на мача и в момента е капитан на отбора. В допълнение на стрелковите му качества, той е способен и да създава възможности за съотборниците си", написаха от клуба от Тайван.

"За мен е чест да бъда в Тайван и да се присъединя към това специално семейство. Това означава много за мен и моето семейство. Ще бъда отдаден на 100 процента и ще работя здраво за всяка победа през следващия сезон. Надявам се да помогна за страхотни мачове и спомени за феновете. Нямам търпение да усетя ентусиазма на новия собственик и да видя всички вас", коментира Павлин Иванов.

Националът ще носи екипа с номер 28 в Ню Тайпе СТБС ДЕА.