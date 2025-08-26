Популярни
  3. Димитър Димитров пред Sportal.bg за провала на националите: Има доста проблеми, които са се трупали с годините

Димитър Димитров пред Sportal.bg за провала на националите: Има доста проблеми, които са се трупали с годините

  • 26 авг 2025 | 15:10
Завърналият се в Балкан капитан на националния отбор Димитър Димитров сподели пред Sportal.bg защо е избрал отново да облече екипа на ботевградчани. Опитното крило коментира и разочароващото представяне на националния ни отбор в световните предквалификации.

"Решението да се върна в Балкан? Не беше трудно, не бих казал, че беше много лесно, но със сигурност не е и трудно. Това ще ми е седма година тук, чувствам се като у дома си тук. Обичам Ботевград, обичам хората в отбора и града и се надявам да имаме още успехи заедно в близките години.

Имал ли съм предложения и от други отбори в България? Имах, да. Реших, че това е най-доброто място за мен и семейството ми, където да продължа и това е една от основните причини", сподели пред Sportal.bg Димитров.

България не успя да се класира за същинските квалификации за Световното първенство през 2027 година в Катар и Димитров смята, че трябват сериозни промени, за да излезем от това неприятно положение.

"Мисля, че това е нещо абсолютно нормално с оглед на нивото, на което е България като лига и всичко. Мисля, че трябва да променим манталитета си като играчи, като треньори, като ръководство, ако искаме да излезем от това място, на което се намираме в момента. Както всички знаете, сега сме с отбори от най-ниското ниво в Европа, заслужено или не сме там и ако искаме да излезем от това място, трябва да променим много неща.

Не съм много сигурен, че нещо конкретно ни е било проблемът. Със сигурност има доста проблеми, които са се трупали с годините. Като състав бяхме доста млади, може би това допринесе за спадовете, които направихме в доста от мачовете. Имаше много серии, които направиха отборите - 10:0,12:0. Това е нещо, което можем да отдадем на младостта, но със сигурност баскетболът не е на добро ниво в момента и се надявам да се промени нещо", сподели Димитров.

Цялото интервю можете да изгледате във видеото по-долу.

