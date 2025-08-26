Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Представители на Денвър Нъгетс в Рига заради Никола Йокич

Представители на Денвър Нъгетс в Рига заради Никола Йокич

  • 26 авг 2025 | 16:55
  • 325
  • 0
Представители на Денвър Нъгетс в Рига заради Никола Йокич

Представители на Денвър Нъгетс са в Рига, за да наблюдават отблизо националния отбор на Сърбия, както и суперзвездата на "Златните буци" от Колорадо Никола Йокич.

Сърбия е големият фаворит за трофея на ЕвроБаскет 2025, като съставът на отбора доказва това. Опитният селекционер Светислав Пешич ще има на разположение всичките си големи звезди, като Никола Йокич, Богдан Богданович и Василие Мицич.

"Плавите" ще влязат в турнира непобедени, след като спечелиха и седемте си приятелски срещи.

Сърбите попаднаха в Група А на ЕвроБаскет и ще играят мачовете си в Рига, Латвия.

Националният отбор на Сърбия пристигна вчера в Рига, а първата си тренировка проведе в 21:00 ч., като на нея имаше специални гости.

Според MozzartSport, представители на Денвър Нъгетс в лицето на Бен Тензер и Джон Уолъс са наблюдавали заниманието на сръбския национален отбор, като разбира се, цялото им внимание е било насочено към тяхната голяма звезда Никола Йокич.

Сърбия започва участието си още в първия ден на турнира - сряда, с двубой от 21:15 часа срещу Естония.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Димитър Димитров пред Sportal.bg за провала на националите: Има доста проблеми, които са се трупали с годините

Димитър Димитров пред Sportal.bg за провала на националите: Има доста проблеми, които са се трупали с годините

  • 26 авг 2025 | 15:10
  • 2088
  • 0
Павлин Иванов продължава кариерата си в Азия

Павлин Иванов продължава кариерата си в Азия

  • 26 авг 2025 | 14:28
  • 457
  • 0
Васил Христов пред Sportal.bg: Благодарен съм за шанса да се изправим срещу Апоел

Васил Христов пред Sportal.bg: Благодарен съм за шанса да се изправим срещу Апоел

  • 26 авг 2025 | 14:25
  • 1134
  • 0
Александър Гавалюгов пред Sportal.bg за новата американска авантюра

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg за новата американска авантюра

  • 26 авг 2025 | 13:52
  • 3294
  • 0
Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

  • 26 авг 2025 | 12:44
  • 1656
  • 0
Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

Звезда на Апоел Тел Авив за базата на ВК Левски: 10 от 10

  • 26 авг 2025 | 12:11
  • 1266
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 2218
  • 5
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 629
  • 0
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 11507
  • 55
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 20290
  • 52
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 4159
  • 5
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 11546
  • 16