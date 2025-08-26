Представители на Денвър Нъгетс в Рига заради Никола Йокич

Представители на Денвър Нъгетс са в Рига, за да наблюдават отблизо националния отбор на Сърбия, както и суперзвездата на "Златните буци" от Колорадо Никола Йокич.

Сърбия е големият фаворит за трофея на ЕвроБаскет 2025, като съставът на отбора доказва това. Опитният селекционер Светислав Пешич ще има на разположение всичките си големи звезди, като Никола Йокич, Богдан Богданович и Василие Мицич.

"Плавите" ще влязат в турнира непобедени, след като спечелиха и седемте си приятелски срещи.

Сърбите попаднаха в Група А на ЕвроБаскет и ще играят мачовете си в Рига, Латвия.

Националният отбор на Сърбия пристигна вчера в Рига, а първата си тренировка проведе в 21:00 ч., като на нея имаше специални гости.

Според MozzartSport, представители на Денвър Нъгетс в лицето на Бен Тензер и Джон Уолъс са наблюдавали заниманието на сръбския национален отбор, като разбира се, цялото им внимание е било насочено към тяхната голяма звезда Никола Йокич.

Сърбия започва участието си още в първия ден на турнира - сряда, с двубой от 21:15 часа срещу Естония.

Снимки: Imago