Бащата на Лука Дончич иска отнемане на гражданството на словенски национал: За какво му е, щом не играе?!

Бащата на Лука Дончич - Саша Дончич, коментира остро ситуацията с натурализирания баскетболист Джош Нибо. Преди събирането на националния отбор на Словения се разрази драма около Джош Нибо и Влатко Чанчар, които ще пропуснат ЕвроБаскет поради контузии. Натурализираният център и бившият играч на Денвър Нъгетс останаха в Милано, където започнаха възстановителния си процес със своя клуб Олимпия. Решението предизвика множество реакции, като мнозина се чудеха как клуб може да забрани на играчи да участват на Европейското първенство. Сред тях беше и капитанът на словенския национален отбор Лука Дончич, а сега се изказа и баща му Саша, който е спортен директор на националния отбор на Словения.

Какво каза Саша Дончич

Случаят обаче не е приключен. Изказа се и Саша Дончич, спортен директор на националния отбор и човек, отговорен за процеса на натурализация в Баскетболната федерация на Словения, който намекна, че въпросът с гражданството на Нибо може да бъде преразгледан.

"Джош Нибо нито веднъж не ми каза, дори в няколкото ни разговора, че няма да играе, дори и след последната контузия. Повиквателната до клуба пристигна на 3 юли. Две седмици по-късно получихме известие, че не му се препоръчва да играе. Уважавам позицията на треньора Еторе Месина, че здравето на играча е на първо място, но и ние имаме нашите доклади и оценки от специалисти", коментира бащата на Лука Дончич.

Той добави, че гражданството на Нибо може да бъде отнето.

"Ситуацията беше необичайна. Сега сме съсредоточени върху това Европейско първенство, а след турнира ще трябва да се заемем с този въпрос, включително и разговори със словенското правителство. Джош Нибо получи гражданство, за да играе баскетбол за Словения и ако не иска, не виждам смисъл да продължаваме сътрудничеството", заяви Саша Дончич.

Миналото лято Нибо игра за Словения на квалификационния турнир за Олимпийските игри, където записа средно по 16,3 точки и 9,3 борби. Саша Дончич коментира и случая с Чанчар.

"Влатко никога преди не е имал проблем да играе за националния отбор. Решението стана спорно едва след като подписа с Милано, което е донякъде необяснимо. Но такава е ситуацията", каза Дончич-старши.

Какво каза Лука Дончич

Лука Дончич разкритикува Олимпия Милано, като подчерта, че му е странно как неговият отбор от Лос Анджелис Лейкърс винаги го пуска да играе за националния отбор, докато италианският клуб не позволява това на двамата центрове.

"Не ги обвинявам за нищо. Доколкото разбирам, техният клуб е взел решението. Интересно е, че клуб като Лейкърс на мен ми позволява да играя, а Милано на тях – не. Според мен това винаги трябва да бъде решение на играча, но те не са виновни", сподели Лука Дончич.

След като се създаде впечатлението, че италианският гранд не е искал да пусне Нибо и Чанчар, по темата се изказа и генералният мениджър на Олимпия Милано Христос Ставропулос.

"Във връзка с някои скорошни медийни публикации, бих искал да поясня от името на клуба, че здравето на нашите играчи винаги е било и винаги ще бъде наш приоритет. В конкретните случаи на Влатко Чанчар и Джош Нибо, трябва да подчертая, че и двамата играчи се възстановяват от много сериозни контузии. В съгласие с тях ще бъде приложена процедура за постепенното им завръщане в игра, за да се защити преди всичко тяхното здраве", обясни позицията на клуба Ставропулос.

Словения ще играе на Евробаскет в Група D със домакина Полша, Исландия, Франция, Белгия и Израел. Турнирът започва на 27 август.

Снимки: Imago