MIBR се раздели със снайпериста си

Бразилската организация MIBR обяви, че поставя Рафаел "saffee" Коща на резервната скамейка. Това е втората промяна за отбора по Counter-Strike през този сезон, след като по време на паузата в календара те привлякоха Николас "nicks" Полонио на мястото на Лукас "Lucaozy" Невес.
saffee се присъедини към MIBR през 2023 г. след дълъг престой във FURIA. В рамките на престоя си в тима опитният снайперист успя да спечели турнири като ESL Challenger Мелбърн и други, а също така завърши на 3-4 място в ESL Pro League Season 20. С
Снимка: BLAST