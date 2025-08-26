Популярни
  3. MIBR се раздели със снайпериста си

MIBR се раздели със снайпериста си

  • 26 авг 2025 | 12:55
  • 138
  • 0
MIBR се раздели със снайпериста си

Бразилската организация MIBR обяви, че поставя Рафаел "saffee" Коща на резервната скамейка. Това е втората промяна за отбора по Counter-Strike през този сезон, след като по време на паузата в календара те привлякоха Николас "nicks" Полонио на мястото на Лукас "Lucaozy" Невес.

saffee се присъедини към MIBR през 2023 г. след дълъг престой във FURIA. В рамките на престоя си в тима опитният снайперист успя да спечели турнири като ESL Challenger Мелбърн и други, а също така завърши на 3-4 място в ESL Pro League Season 20. С

Снимка: BLAST

