Преслав Пешев: Очаквам да направим крачка напред в Адриатическата лига

  • 26 авг 2025 | 11:43
Старши треньорът на женския баскетболен отбор на Монтана 2003 Преслав Пешев заяви, че тимът е още по-амбициран за предстоящия сезон.

"Амбицирани сме и тази година, дори и още повече. Радостина Димитрова - Христова няма нужда от представяне, всички знаят какво тя е постигнала, какви качества има. Ванеса Кокалова, националка до 18 и 20 години, вече две години подред играе по две Европейски първенства.

Колкото до чуждестранните попълнения - Дениа Дейвис-Стюарт идва от Исландия, където две години играе, записвайки по "дабъл-дабъл" средно на мач и през двете кампании, като през втората записва още по-сериозни показатели. Джаника Грифит-Уолъс идва от първенството на Ливан, а преди това го започва в ПАС Янина (Гърция), където играха квалификации в Еврокъп срещу отбора на Динамо Сасари (Италия), който завърши в Топ 8 на турнира. За двата мача, които игра - в единия записа 26 точки и 7 борби, а в другия 19 точки и 6 асистенции, което мисля, че е достатъчно да бъде предпоставка за очаквания към нея", каза специалистът.

"Очаквам да направим крачка напред в Адриатическата лига, разбира се и да защитим всичко в България. Няма да е лесно, но Монтана в историята си няма финал в Адриатическа лига, надявам се да променим това още този сезон. Ще направим всичко възможно да радваме феновете ни във всеки един мач", коментира още Пешев.

Баскетболистките на Монтана 2003 започнаха снощи предсезонната си подготовка. Отборът тренира в пълен състав, като до петък заниманията ще бъдат в Монтана.

От петък, за една седмица, тимът ще се качи за традиционния лагер в курортния град Вършец.

Отборът на Монтана 2003 ще изиграе четири контролни срещи в своята предсезонна подготовка. Първите две проверки ще бъдат в сръбската столица Белград, където съперници ще бъдат ЖКК Партизан 1953 на 10.09 (сряда) и ЖКК Будучност Бемакс на 11.09 (четвъртък).

След това Монтана 2003 ще участва в приятелски турнир в Серес (Гърция) на 20-21 септември. Противник на полуфинала ще бъде съставът на ПАОК на 20.09 (събота). Другите два отбора в този турнир са домакините от Пансерайкос и състава на Пея (Косово).

На следващия ден ще се проведат двубоите за трето-четвърто място и финалът на турнира.

Новото попълнение Радостина Димитрова - Христова също сподели мнението си за предстоящия сезон.

"Чувствам се страхотно. Наистина имам много спомени в тази зала и ще се радвам да създам нови такива тук. Ще се постарая да помогна на отбора да повторим резултатите в България и да достигнем до върха в Адриатическата лига.

Надявам се да донеса нужния късмет, сила и хъс на отбора, с който да завладеем първото място в този международен турнир", пожела си баскетболистката.

