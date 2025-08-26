Популярни
  Мобилната версия на VALORANT с първи голям турнир

  26 авг 2025
Новото хитово заглавие за мобилни устройства - VALORANT Mobile. ще има национално първенство в Китай с награден фонд от над 410 000 долара. Състезанието ще предлага много начини за класиране.

Турнирът ще бъде от по-широкото събитие Alpha Split, което обединява мобилната и PC версията на VALORANT. От Riot пък планират да инвестират над 200 млн. долара в развитието на VALORANT Mobile през следващите три години.

Играта вече стартира успешно в Китай, като още в деня на пускането си генерира над 1 млн. долара приходи от покупки в iOS.

