Даниел Клечков: Ще се борим за Топ 4

  • 26 авг 2025 | 11:07
  • 275
  • 0
Ще се борим да влезем в Топ 4 на първенството и постигнем възможно най-високо класиране. Във всеки мач ще играем за победа. Това каза старши треньорът на мъжкия баскетболен Берое Даниел Клечков в интервю пред официалния профил на клуба в платформата Фейсбук преди началото на подготовката.

Той съобщи, че в отбора очакват евентуално още едно ново българско попълнение и на този етап селекцията не е приключила. „В своята подготовка ще наблегнем на играта в защита и борбата под коша. Искаме да изградим стил на игра. Предстоящото първенство по баскетбол при мъжете ще бъде много интересно и конкурентно“, каза още Клечков.

Специалистът обясни, че заедно с треньорския екип и ръководството на клуба са се постарали човекът, който ще замести Антъни Уокър, да бъде с подобен на неговия профил и определи Дешон Парсънс като играч с повече опит в Европа.

Даниел Клечков съобщи и плана за подготовка на Берое, който включва контролни срещи с Академик Бултекс 99 и Локомотив (Пловдив) в Стара Загора, както и участие на турнир в Плевен. „Ще направим всичко възможно да организираме и турнир и в Стара Загора с участието на Спартак (Плевен), Шумен и Апоел (Лимасол).

Той обясни и неочакваната раздяла с Ивайло Тонев, който преподписа своя договор с клуба в началото на юли, но вчера договорът му бе прекратен по взаимно съгласие. „Тонев не успя да се възстанови след операция на коляното и взе решение да не играе баскетбол“, посочи треньорът на Берое.

Снимки: Sportal.bg

