Мартин Михайлов ще води женския отбор на Миньор (Перник)

Мартин Михайлов ще води волейболистките на Миньор (Перник) за новия сезон в женската Demax+ лига. Както вече стана ясно тимът ще бъде един от 10-те участника в дамското ни първенство. С това ВК Миньор отбелязва завръщане в шампионата при жените след близо 30 години пауза.

Десислава Банкова: Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата

До преди две години Мартин Михайлов бе начело на мъжкия отбор на перничани, след което премина изцяло в девическото направление и през миналия сезон водеше девойките на клуба.

В следващите дни от клуба ще обявят и селекцията в женския отбор на Миньор.