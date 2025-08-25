Звездата на Сърбия се контузи

Популярни
  • 25 авг 2025 | 21:15
Настоящият световен шампион Сърбия загуби най-голямата си звезда по пътя към 1/8-финалите на Мондиал 2025 за жени в Тайланд. Капитанката и диагонал на тима Тияна Бошкович получи контузия по време на втория мач от Група Н на турнира срещу Камерун.

При резултат 13:13 във втория гейм на срещата, в опит да блокира атака на съперника, Бошкович получи силна болка в десния крак и принудително напусна терена. В процес на изясняване е дали става въпрос за проблем с глезена или коляното. Все пак, за времето си на полето звездата реализира 6 точки. Влязлата на нейно място Ваня Букилич пък отбеляза само 2 точки.

В крайна сметка Сърбия спечели с 3:0 (25:16, 25:17, 25:12) и на практика се класира за следващата фаза на шампионата на планетата.

Снимки: en.volleyballworld.com

