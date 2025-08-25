Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сърбия напред след разгром над Камерун

Сърбия напред след разгром над Камерун

  • 25 авг 2025 | 20:38
  • 372
  • 0
Сърбия напред след разгром над Камерун

Настоящият световен шампион Сърбия се класира без проблеми за 1/8-финалите на Мондиал 2025 за жени в Тайланд. Сръбската "репрезентация" разгроми Камерун с 3:0 (25:16, 25:17, 25:12) във втория си мач от Група Н на турнира, игран този следобед в Банкок.

Така Сърбия е начело във временното класиране в групата с 6 точки след 2 победи от 2 мача, с колкото е и вторият Япония, но с 5 точки. Двата тима са сигурни за следващата фаза на Мондиала. Те ще играят помежду си в последния си мач в директен спор за първото място. Сблъсъкът е в сряда (27 август) от 13,00 часа българско време.

Камерун е на последното 4-о място без победа и без спечелена точка до момента, като заедно с Украйна, която също е без успех, но с една точка, на практика отпадат от първенството. Двата отбора също ще играят помежду си в сряда от 16,30 часа.

Най-полезна за Сърбия стана Александра Ужелац с 18 точки (2 аса), а Мая Алексич се отчете с 13 точки (5 блока! и 2 аса) за успеха.

За тима на Камерун Пола Ариел Оломо (3 блока и 2 аса) и Карин Бламдай завършиха с 11 и 10 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица стартира подготовка за новия сезон

Марица стартира подготовка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 18:16
  • 1149
  • 0
Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

  • 25 авг 2025 | 17:58
  • 1606
  • 0
Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

  • 25 авг 2025 | 17:50
  • 1486
  • 3
Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

  • 25 авг 2025 | 17:43
  • 779
  • 2
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19102
  • 70
Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 16:13
  • 1255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 17198
  • 81
Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

  • 25 авг 2025 | 20:53
  • 5481
  • 5
Съставите на Интер и Торино

Съставите на Интер и Торино

  • 25 авг 2025 | 21:00
  • 1535
  • 0
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 59937
  • 212
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19102
  • 70
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 11859
  • 5