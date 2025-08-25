Сърбия напред след разгром над Камерун

Настоящият световен шампион Сърбия се класира без проблеми за 1/8-финалите на Мондиал 2025 за жени в Тайланд. Сръбската "репрезентация" разгроми Камерун с 3:0 (25:16, 25:17, 25:12) във втория си мач от Група Н на турнира, игран този следобед в Банкок.

Така Сърбия е начело във временното класиране в групата с 6 точки след 2 победи от 2 мача, с колкото е и вторият Япония, но с 5 точки. Двата тима са сигурни за следващата фаза на Мондиала. Те ще играят помежду си в последния си мач в директен спор за първото място. Сблъсъкът е в сряда (27 август) от 13,00 часа българско време.

Камерун е на последното 4-о място без победа и без спечелена точка до момента, като заедно с Украйна, която също е без успех, но с една точка, на практика отпадат от първенството. Двата отбора също ще играят помежду си в сряда от 16,30 часа.

Най-полезна за Сърбия стана Александра Ужелац с 18 точки (2 аса), а Мая Алексич се отчете с 13 точки (5 блока! и 2 аса) за успеха.

За тима на Камерун Пола Ариел Оломо (3 блока и 2 аса) и Карин Бламдай завършиха с 11 и 10 точки.

