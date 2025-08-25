Монтана 2003 даде старт на своята предсезонна подготовка

БК Монтана 2003 даде старт на своята предсезонна подготовка днес. Отборът тренира в пълен състав, като тренировъчния процес до петък ще бъде в Монтана, обявиха от клуба. "От петък, за една седмица, тимът ни ще се качи за традиционния едноседмичен лагер в курортния град Вършец", пишат на страницата си във Фейсбук шампионките.

"БК Монтана 2003 ще изиграе 4 контролни срещи в своята предсезонна подготовка. Първите 2 проверки ще бъдат в сръбската столица Белград, където наши съперници ще бъдат ЖКК Партизан 1953 на 10.09 (сряда) и ЖКК Будучност Бемакс на 11.09 (четвъртък).

След това нашият тим ще участва в приятелски турнир в Серес, Гърция на 20.09-21.09. В южната ни съседка наш противник на 1/2 финал ще бъде съставът на ПАОК на 20.09 (събота). Другите два отбора в този турнир са домакините от Пансерайкос и състава на Пея (Косово). На следващия ден ще бъдат двубоите за 3/4 място и Финала на турнира", допълват от клуба.

Снимка: БК "Монтана-2003" / Фейсбук