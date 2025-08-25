Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Монтана 2003 даде старт на своята предсезонна подготовка

Монтана 2003 даде старт на своята предсезонна подготовка

  • 25 авг 2025 | 21:13
  • 229
  • 0
Монтана 2003 даде старт на своята предсезонна подготовка

БК Монтана 2003 даде старт на своята предсезонна подготовка днес. Отборът тренира в пълен състав, като тренировъчния процес до петък ще бъде в Монтана, обявиха от клуба. "От петък, за една седмица, тимът ни ще се качи за традиционния едноседмичен лагер в курортния град Вършец", пишат на страницата си във Фейсбук шампионките.

"БК Монтана 2003 ще изиграе 4 контролни срещи в своята предсезонна подготовка. Първите 2 проверки ще бъдат в сръбската столица Белград, където наши съперници ще бъдат ЖКК Партизан 1953 на 10.09 (сряда) и ЖКК Будучност Бемакс на 11.09 (четвъртък).

След това нашият тим ще участва в приятелски турнир в Серес, Гърция на 20.09-21.09. В южната ни съседка наш противник на 1/2 финал ще бъде съставът на ПАОК на 20.09 (събота). Другите два отбора в този турнир са домакините от Пансерайкос и състава на Пея (Косово). На следващия ден ще бъдат двубоите за 3/4 място и Финала на турнира", допълват от клуба.

Снимка: БК "Монтана-2003" / Фейсбук

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Берое взе опитно крило и обяви раздяла с играч

Берое взе опитно крило и обяви раздяла с играч

  • 25 авг 2025 | 19:31
  • 553
  • 0
Богдан Петков пред Sportal.bg: Без Везенков и Коди Милър няма как да прескочим каквато и да е група

Богдан Петков пред Sportal.bg: Без Везенков и Коди Милър няма как да прескочим каквато и да е група

  • 25 авг 2025 | 18:48
  • 2746
  • 0
Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

  • 25 авг 2025 | 18:27
  • 5632
  • 5
Богдан Петков пред Sportal.bg за треньора Тодор Тодоров, Христо Захариев, целите на Спартак Плевен и липсата на професионализъм при по-младите играчи

Богдан Петков пред Sportal.bg за треньора Тодор Тодоров, Христо Захариев, целите на Спартак Плевен и липсата на професионализъм при по-младите играчи

  • 25 авг 2025 | 18:04
  • 2985
  • 1
Собственикът на Апоел Тел Авив разкри кое сериозно име може да подсили отбора

Собственикът на Апоел Тел Авив разкри кое сериозно име може да подсили отбора

  • 25 авг 2025 | 16:52
  • 1955
  • 0
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 11898
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 17325
  • 81
Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

  • 25 авг 2025 | 20:53
  • 5585
  • 5
Съставите на Интер и Торино

Съставите на Интер и Торино

  • 25 авг 2025 | 21:00
  • 1567
  • 0
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 60008
  • 212
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19140
  • 70
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 11898
  • 5