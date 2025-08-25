Популярни
  3. Берое взе опитно крило и обяви раздяла с играч

  • 25 авг 2025 | 19:31
  • 314
  • 0
Опитното крило Александър Милов се присъедини към състава на Берое, обяви старозагорският клуб.

"Александър Милов е играч на Берое!

29-годишният състезател се присъединява към нашия клуб от столичния Левски. Професионалната му кариера преминава още през Академик София, Рилски спортист, Черно море Тича, Шумен, Академик Бултекс, Миньор Перник.

През февруари се завърна на паркета след контузия и изигра 12 мача с екипа на Левски със средни показатели от 5.3 точки, 0.8 борби и 0.6 асистенции.

Бивш младежки национал на България, преминал е през всички гарнитури при подрастващите.

Добре дошъл в зеленото семейството! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от Берое в страницата си във"Фейсбук".

В същото време от клуба обявиха, че се разделят по взаимно съгласие с Ивайло Тонев.

Берое започна и подготовка за новия сезон. На първото занимание Даниел Клечков изведе девет български състезатели. В следващите дни ще се присъединят и новите чуждестранни попълнения.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Фейсбук

