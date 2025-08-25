Марица стартира подготовка за новия сезон

Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) започна подготовка за новия сезон. Маричанки се събраха в зала "Лаута", където стартираха тренировките.

От първото занимание липсваха Мила Пашкулева, която с женския национален отбор по волейбол на Световното първенство в Тайланд, както и момичетата от националния отбор на България до 21 години, които станаха четвърти в света, като те получиха по-дълга почивка. Старши треньорът на Марица Ахметджан Ершимшек също е на Световното първенство с отбора на Канада. Той е в щаба на треньора на канадките Джовани Гуидети.

На първата тренировка маричанки изненадаха дългогодишната домакинка на отбора Любка с подарък по случай днешния ѝ рожден ден.

Марица (Пловдив) благодари и се раздели с диагонала Ралина Дошкова

От новия сезон в първия отбор на маричанки ще играе световната и европейска шампионка до 19 години Елисавета Сариева, която през миналия сезон игра в Марица 2022. За Елисавета това ще бъде първи сезон при шампионките. В Марица няма да е част Ралина Дошкова, която ще продължи кариерата си в Кипър.