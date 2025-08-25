Популярни
България започва срещу Сърбия на Европейското по баскетбол на колички в Самоков

  • 25 авг 2025 | 15:47
  • 290
  • 0
Националният отбор на България ще стартира с мач срещу Сърбия на Европейското първенство по баскетбол на колички в дивизия "C", което ще се проведе в Самоков от 4 до 13 септември. Домакин на надпреварата ще бъде “Арена СамЕлион”.

Груповата фаза на Европейското първенство ще стартира на 7 септември и ще продължи до 10 септември. Елиминациите и полуфиналите ще се проведат на 11 септември. Финалът е планиран за 12 септември.

Програмата на българския тим в груповата фаза:

7 септември:  България - Сърбия - 19.00 часа

8 септември:  Чехия - България - 11.15 часа

9 септември:  България - Унгария - 18.00 часа

10 септември:  Дания - България - 11.15 часа

