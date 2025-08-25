България започва срещу Сърбия на Европейското по баскетбол на колички в Самоков

Националният отбор на България ще стартира с мач срещу Сърбия на Европейското първенство по баскетбол на колички в дивизия "C", което ще се проведе в Самоков от 4 до 13 септември. Домакин на надпреварата ще бъде “Арена СамЕлион”.

Груповата фаза на Европейското първенство ще стартира на 7 септември и ще продължи до 10 септември. Елиминациите и полуфиналите ще се проведат на 11 септември. Финалът е планиран за 12 септември.

Програмата на българския тим в груповата фаза:

7 септември: България - Сърбия - 19.00 часа

8 септември: Чехия - България - 11.15 часа

9 септември: България - Унгария - 18.00 часа

10 септември: Дания - България - 11.15 часа