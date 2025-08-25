Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

Популярни
  • 25 авг 2025 | 15:18
Олимпийската вицешампионка в бягането на 100 метра с препятствия от Париж Сирена Самба-Майела ще пропусне Световното първенство по лека атлетика в Токио (13-21 септември), съобщи самата в Инстаграм.

"Опитах. Прекарах голяма част от тази година да се боря с две контузии, които дойдоха една след друга. Въпреки всички усилия, не е достатъчно да се подготвя за Световното първенство при най-добрите условия", написа французойката.

Самба-Майела не се бе състезавала от септември 2024, преди да се върне на пистата в неделя за шампиона на Шотландия в Гранджмаут. Тя спечели серията си, но с най-слабия си резултат от май 2022, а след това остана четвърта във финала.

"Твърде малко време, твърде много изисквания. Има много разочарования. Вече гледам напред и е време да изградя бъдещето интелигентно и търпеливо. До следващата година", написа Самба-Майела.

