Канада с измъчен обрат срещу Испания на Световното

Волеболистките от националният отбор на Канада почти сигурно се класираха за следващата фаза на Световното първенство в Тайланд, след като записаха втора поредна победа. Воденият от Джовани Гуидети направи много труден обрат и надделя над Испания с 3:2 (22:25, 28:26, 24:26, 25:15, 15:10) във втория си мач от Група Е на Мондиала, в която е и България, игран този следобед в Накхон Ратчасима.

Така "кленовите листа" са с 2 победи от 2 мача и 5 точки във временното класиране в групата, като почти сигурно ще продължат напред към 1/8-финалите на турнира. Испания пък без победа до момента и една спечелена точка, като на практика отпада от по-нататъшно участие на шампионата на планетата.

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

В последната си среща в групата Канада ще играе с европейския шампион Турция, а испанките ще излязат срещу България. Двубоите са в сряда (27 август) от 12,00 часа и 15,30 часа българско време.

Най-полезна за Канада стана Андреа Митрович с 22 точки (2 блока), а Хилъри Джонсън добави още 19 точки (2 блока) за победата.

За тима на Испания Лусия Варела реализира 16 точки (3 блока и 1 ас), докато Лола Маргарита Ернандес (3 блока и 1 ас) и капитанката Мария Сегура завършиха с по 12 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com