Тайланд изхвърли Швеция от Световното

Домакините от Световното първенство за жени Тайланд успяха да се класират за следващата фаза на шампионата. Тайландките малко изненадващо се наложиха над Швеция с 3:0 (25:18, 25:20, 25:22) във втория си мач от Група А на турнира, игран този следобед в столицата Банкок.

Тайланд е начело във временното класиране в групата с 6 точки след 2 победи от 2 мача, с колкото е и вторият Нидерландия, но с 5 точки. По този начин двата тима със сигурност продължават напред към 1/8-финалите на Мондиала. Швеция пък е на 3-а позиция с една спечелена точка, но без победа до момента, както е и последният Египет. Така двата отбора отпадат на практика от шампионата на планетата.

Нидерландия без проблеми срещу Египет на Мондиал 2025

В последната си среща в групата домакините ще играят с Нидерландия първото място, а Швеция с Египет. Двубоите са във вторник (26 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Пимпичая Кокрам отново беше най-полезна за Тайланд като заби 23 точки (1 блок и 2 аса). Татдао Нюкжан (1 блок) и Чатчу-Он Моксри добавиха още 11 и 10 точки за победата.

За Швеция Изабел Хаак реализира 25 точки (1 блок), а сестра й Анна Хаак завърши с 10 точки (2 блока).

Снимки: en.volleyballworld.com