Нидерландия без проблеми срещу Египет на Мондиал 2025

Волейболистките от националния отбор на Нидерландия почти сигурно ще се класират за следващата елиминационна фаза на Световното първенство за жени в Тайланд, след като постигнаха втора поредна победа. Воденият от Феликс Козловски тим би без проблеми Египет с 3:0 (25:15, 25:13, 25:13) точно за част игра във втората си среща от Група А на Мондиала, играна този следобед в Банкок.

Нидерландия излъга Швеция след драма на Мондиала

По този начин "лалетата" са начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 5 точки, като почти сигурност ще продължат напред в турнира. Египет пък записа втора загуба и е на последното 4-о място без спечелена точка, с което отпада от първенството. В последните си двубои от групата Нидерландия ще излезе срещу домакините от Тайланд, а Египет ще спори с Швеция. Двубоите са във вторник (26 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Най-резултатни за Нидерландия станаха Никол Ван Де Вос (1 блок и 1 ас) и Ирис Вос (2 блока и 1 ас) с 12 и 10 точки за успеха.

За египтянките Мариам Меето завърши със скромните 9 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com