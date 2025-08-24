Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нидерландия без проблеми срещу Египет на Мондиал 2025

Нидерландия без проблеми срещу Египет на Мондиал 2025

  • 24 авг 2025 | 14:51
  • 214
  • 0
Нидерландия без проблеми срещу Египет на Мондиал 2025

Волейболистките от националния отбор на Нидерландия почти сигурно ще се класират за следващата елиминационна фаза на Световното първенство за жени в Тайланд, след като постигнаха втора поредна победа. Воденият от Феликс Козловски тим би без проблеми Египет с 3:0 (25:15, 25:13, 25:13) точно за част игра във втората си среща от Група А на Мондиала, играна този следобед в Банкок.

Нидерландия излъга Швеция след драма на Мондиала
Нидерландия излъга Швеция след драма на Мондиала

По този начин "лалетата" са начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 5 точки, като почти сигурност ще продължат напред в турнира. Египет пък записа втора загуба и е на последното 4-о място без спечелена точка, с което отпада от първенството. В последните си двубои от групата Нидерландия ще излезе срещу домакините от Тайланд, а Египет ще спори с Швеция. Двубоите са във вторник (26 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Най-резултатни за Нидерландия станаха Никол Ван Де Вос (1 блок и 1 ас) и Ирис Вос (2 блока и 1 ас) с 12 и 10 точки за успеха.

За египтянките Мариам Меето завърши със скромните 9 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Китай тръгна с труден обрат срещу Мексико

Китай тръгна с труден обрат срещу Мексико

  • 23 авг 2025 | 19:55
  • 963
  • 0
Полша обърна дебютанта Виетнам в Пукет

Полша обърна дебютанта Виетнам в Пукет

  • 23 авг 2025 | 19:40
  • 1102
  • 0
Германия с разгром над Кения на Мондиал 2025

Германия с разгром над Кения на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 19:20
  • 1220
  • 0
Япония с лесна победа над Камерун на Световното

Япония с лесна победа над Камерун на Световното

  • 23 авг 2025 | 18:48
  • 690
  • 0
Световният шампион Сърбия започна с победа защитата на титлата си

Световният шампион Сърбия започна с победа защитата на титлата си

  • 23 авг 2025 | 18:27
  • 1423
  • 0
Турция се справи бързо с Испания преди България

Турция се справи бързо с Испания преди България

  • 23 авг 2025 | 17:58
  • 2525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 17309
  • 180
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 11377
  • 17
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 33514
  • 11
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 6550
  • 12
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 5446
  • 6
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 6323
  • 15