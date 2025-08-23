Съперник на България със загуба в контрола преди Световното

Популярни
  • 23 авг 2025 | 14:38
  • 318
  • 0
Един от съперниците на България в предварителната група на Световното първенство за мъже във Филипините - Германия, загуби първата си контрола преди началото на Мондиала.

Воденият от селекционера Михал Винярски отстъпиха на Белгия с 1:3 (20:25, 20:25, 25:22, 18:25) в мач, игран снощи в пълната зала "ЕлКейЕйч Арена" в Люнебург. Днес (23 август) двата тима ще изиграят втора приятелска среща помежду си от 20,00 часа българско време.

Михал Винярски започна със следния стартов състав: Ерик Бургграф, Филип Йон, Тео Мовинкел, Моритц Райхерт, Симон Торви, Тобиас Крик и Леонард Гравен като либеро. Впоследствие в игра за Германия се появиха всички останали играчи.

Най-полезен за Бундестима беше Тео Мовинкел, докато за Белгия най-добре се представи Базил Дермо.

Снимки: Официална Фейсбук страница на Deutscher Volleyball-Verband

