  3. Нидерландия излъга Швеция след драма на Мондиала

Нидерландия излъга Швеция след драма на Мондиала

  • 22 авг 2025 | 16:08
Волейболистките от националния отбор на Нидерландия стартира с много драматична победа на Световното първенство в Тайланд. Момичетата на Феликс Козловски буквално излъгаха Швеция, водена от бившия селекционер на България Лоренцо Мичели, с 3:2 (25:27, 25:11, 25:21, 21:25, 15:9) в първия си мач от Група А на турнира, игран този следобед в Банкок.

Във вторите си срещи от групата "лалетата" ще играят с Египет, а Швеция ще излезе срещу домакините от Тайланд. Двубоите са в неделя (24 август) съответно от 13,00 и 16,30 часа българско време.

Най-полезни за Нидерландия станаха капитанката Ника Даалдероп (3 блока) и Елес Дамбринк с по 18 точки, а Елин Тимерман добави още 17 точки (6 блока! и 1 ас) за победата.

От друга звездата на Швеция Изабел Хаак заби фантастичните 31 точки (1 блок и 3 аса). Сестра й и капитанка на тима Анна Хаак пък се отчете с 20 точки (5 блока!), но и това не помогна за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com

