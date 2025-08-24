Куриозен гаф: Русокоса репортерка се изложи след края на мач

Куриозен момент се получи по време на интервю непосредствено след края на мач от Първа Бундеслига. Айнтрахт (Франкфурт) разби Вердер (Бремен) с 4:1 на старта на германския шампионат, а след приключването на двубоя капитанът на “бременските музиканти” Марко Фридъл застана до репортерката на Sky Катарина Клайнфелд, за да даде интервю.

Австрийският защитник обаче си беше разменил фланелката с бившия си съотборник във Вердер - вратаря Михаел Цетерер. Това изглежда обърка репортерката, която явно го помисли за футболист на Айнтрахт.

“Аз съм играч на Вердер”, обърна се към блондинката Фридъл, а тя побърза да се извини, опитвайки се да замаже гафа.

