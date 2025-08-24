Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Куриозен гаф: Русокоса репортерка се изложи след края на мач

Куриозен гаф: Русокоса репортерка се изложи след края на мач

  • 24 авг 2025 | 08:53
  • 2869
  • 1

Куриозен момент се получи по време на интервю непосредствено след края на мач от Първа Бундеслига. Айнтрахт (Франкфурт) разби Вердер (Бремен) с 4:1 на старта на германския шампионат, а след приключването на двубоя капитанът на “бременските музиканти” Марко Фридъл застана до репортерката на Sky Катарина Клайнфелд, за да даде интервю.

Айнтрахт стартира ударно, младоци откраднаха шоуто
Айнтрахт стартира ударно, младоци откраднаха шоуто

Австрийският защитник обаче си беше разменил фланелката с бившия си съотборник във Вердер - вратаря Михаел Цетерер. Това изглежда обърка репортерката, която явно го помисли за футболист на Айнтрахт.

“Аз съм играч на Вердер”, обърна се към блондинката Фридъл, а тя побърза да се извини, опитвайки се да замаже гафа.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Булевард

Украинка се показа по бельо от леглото

Украинка се показа по бельо от леглото

  • 23 авг 2025 | 16:32
  • 5281
  • 4
Спортна журналистка не спира с провокациите

Спортна журналистка не спира с провокациите

  • 23 авг 2025 | 16:21
  • 3473
  • 1
Джорджина пръска сексапил в Инстаграм

Джорджина пръска сексапил в Инстаграм

  • 23 авг 2025 | 16:15
  • 2033
  • 1
Стара тръпка на Роналдо акцентира върху пищното си деколте

Стара тръпка на Роналдо акцентира върху пищното си деколте

  • 23 авг 2025 | 16:04
  • 1938
  • 2
Андреа си показа прелестите

Андреа си показа прелестите

  • 23 авг 2025 | 14:24
  • 3707
  • 2
Николета се разголи за нова фотосесия из софийските улици

Николета се разголи за нова фотосесия из софийските улици

  • 23 авг 2025 | 14:17
  • 4198
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 7242
  • 42
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 4282
  • 4
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 21121
  • 3
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 2919
  • 3
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 2701
  • 3
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 2496
  • 5