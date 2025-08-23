Китай тръгна с труден обрат срещу Мексико

Женският национален отбор на Китай започна с трудна победа на Световното първенство в Тайланд. Китайките обърнаха и надиграха Мексико с 3:1 (22:25, 26:24, 25:10, 25:18) в първия си двубой от Група F на турнира, игран този следобед в Чианг Май.

Във втория си мач от групата Китай ще спори с Колумбия, която по-рано днес отстъпи на Доминиканската република с 0:3 гейма, а Мексико ще играе с доминиканките. Срещите са в понеделник (25 август) съответно от 15,30 и 12,00 часа българско време.

Най-полезна за Китай стана Ю Шан Жуан с 23 точки (2 блока и 1 ас), докато Мън Джие Ву реализира още 19 точки (4 блока и 1 ас) за победата.

За мексиканките София Малдонадо заби 22 точки (1 блок), но и нейните усилия не бяха достатъчни за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com