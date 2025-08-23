Популярни
  България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

  23 авг 2025
Волейболистките от национален отбор на България стартират днес участието си на Световното първенство, което се провежда в Тайланд.

Възпитаничките на Антонина Зетова излизат срещу Канада в 12:00 часа в Накхон Ратчасима.

Двубоят ще се излъчва на живо по MAX Sport 2.

България е в Група Е на Мондиал 2025, където са още и отборите на Турция и Испания.

Българските волейболистки срещат “кленовите листа” за трети път тази година. Двата отбора се изправиха един срещу друг първо в Лигата на нациите, където Канада победи с 3:2 гейма в официалния дебют на Антонина Зетова на поста старши треньор.

Втората среща на българките с канадките бе преди броени дни, на престижния турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Българските националки записаха успех с 3:2 гейма.

На Мондиала съставът ни ще бъде воден от нов капитан - Христина Вучкова. Тя заменя Елица Атанасийевич, която няма да играе на Мондиал 2025.

Канада, която през тази година е водена от легендарния италиански специалист Джовани Гуидети, няма да разчита на две от най-добрите си състезателки - Кийра Ван Рик и Алекса Грей.

Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

На Световното първенство в Тайланд своя официален дебют за женския национален отбор на България се очаква да направят и 4 от световните шампионки, които триумфираха със световната титла на първенството под 19 години - Димана Иванова (разпределител), Виктория Нинова (либеро), Калина Венева (посрещач) и Дарина Нанева (централен блокировач).

