Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

Американката Мелиса Джеферсън-Уудън стана царицата на спринта на състезанието от Диамантената лига в Брюксел, след като спечели убедително бягането на 100 метра с резултат от 10,76 секунди. Тя се доближи близо до рекорда на състезанието, което е от далечната 2016, и остана на десет стотни зад най-доброто си постижение в историята. Американката победи сънародничката си Ша'Кари Ричардсън с 11,08 секунди, а трета финишира Дерил Нейта от Великобритания с 11,15 секунди.

Американката Чейз Джаксън постави рекорд на състезанието в хвърлянето на гюле, като постигна победата с 20,90 метра. Тя изпревари с повече от метър канадката Сара Митън, която завърши с 19,89 метра, а на трето място остана нидерландката Джесика Шилдер с 19,58 метра.

Meeting record in the shot put!



Chase Jackson lands 20.90m to beat @ValerieAdams84 11-year-old record at #BrusselsDL🇧🇪 #DiamondLeague

📷 Sonya Maleter pic.twitter.com/KJVrSgGbUN — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 22, 2025

Американка бе най-добра в Брюксел и в овчарския скок - Кейти Муун бе над всички с 4,85 метра. Тя се наложи над Моли Каудъри отн Великобритания с 4,80, а на подиума се качи и Хана Мол (САЩ) с 4,74.

🇺🇸Katie Moon clears a 4.85m season's best on her final attempt to win the #BrusselsDL pole vault! pic.twitter.com/keJtiFMBHh — Travis Miller (@travismillerx13) August 22, 2025

Американката Ана Кокрел бе най-бърза от всички в бягането на 400 метра с препятствия с резултат 53,66 секунди. Тя изпревари Джана Уудруф от Панама, завършила за 53,89, а веднага след тях завърши представителката на домакините Наоми ван ден Брок с 54,12, което е рекорд на Белгия.

#BrusselsDL 🇧🇪 - 🏃‍♀️ 400M HAIES



1. Anna Cockrell 🇺🇸 53.66

2. Gianna Woodruff 🇵🇦 53.89 SB

3. Naomi van den Broeck 🇧🇪 54.12 NR #Athlétisme pic.twitter.com/75qivoHGcT — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) August 22, 2025

Ники Хилц от САЩ триумфира в бягането на 1500 метра с време 3:55.94 минути, което е най-добро за сезона. Американката изпревари Линден Хол от Австралия - 3:56.33 минути и Нели Чепчирчир от Кения с 3:57.35.

Nikki Hiltz kicks to victory in the 1500m!



The 🇺🇸 bursts past Linden Hall on the home straight to take her first ever #DiamondLeague win and qualify for the #DLFinal.#BrusselsDL🇧🇪 #DiamondLeague

📷 Charlie Sheridan pic.twitter.com/EJ2dBWxSUS — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 22, 2025

Украинецът Олех Дорошчук спечели скока на височина, като преодоля от първи опит 225 см, докато белгиецът Тома Кармоа преодоля същата височина от трети опит, което го остави втори, а Ромейн Бекфорд от Ямайка завърши на трето място с 222 см.

Ралфорд Мълингс от Ямайка стана шампион в хвърлянето на диск при мъжете с 69,66 метра, като остави зад себе си втория - Миколас Алекса от Литва (68,82) и третия Кристиян Чех от Словения (67,13).

A first ever #DiamondLeague win for Jamaica's Ralford Mullings in the discus!



Mykolas Alekna finishes second, which is enough for him to qualify for the #DLFinal in Zurich next week. #BrusselsDL🇧🇪 #DiamondLeague

📷 Sonya Maleter pic.twitter.com/1SnURpXESq — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 22, 2025

При хвърлянето на копие при мъжете шампион стана германецът Юлиан Вебер с 86,65 метра, втори завърши Кешорн Уолкът от Тринидад и Тобаго с 86,30 метра, а трети е Андерсон Питърс от Гренада с 85,17 метра.

В бягането на 200 метра при мъжете най-бърз беше Александър Огандо от Доминиканската република с 20,16 секунди пред американеца Робърт Грегъри с 20,19 и нигериеца Удоди Чуди Онвузурике - 20,29.

🇩🇴 OGANDO! 🇩🇴



The Dominican Republic’s Alexander Ogando storms to the victory in the Men’s 200m in 20.16 at the Brussels Diamond League.



Robert Gregory of the USA in second with 20.19 and Udodi Chudi Onwuzurike in third with 20.29.#DiamondLeague and #DLBrussels coverage… pic.twitter.com/EbH32cpu6g — FloTrack (@FloTrack) August 22, 2025

В бягането 3000 метра стипълчейз при мъжетне победител стана Рубен Керенжан от Люксембург с 8:09.47, което е и национален рекорд. На второ място завърши Гетнет Вале от Етиопия, изостанал с 15 стотни, а трети е американецът Исаак Ъпдайк - 8:10.59 минути.

A huge run from Ruben Querinjean! 🔥



🇱🇺 National record

🚧 First sub-8:10 clocking

💎 First man from Luxembourg to win a Diamond League#DiamondLeague pic.twitter.com/DRWIfCA4gK — European Athletics (@EuroAthletics) August 22, 2025

В тройния скок при жените победи кубинката Леянис Перес Ернандес с 14,78 метра, като тя изпревари сънародничката си Давислейди Веласко - 14,72, както и Джазмин Муур от САЩ - 14,38.

Made it count towards the end 💪



Leyanis Pérez Hernández jumps a fifth-round mark of 14.78m (48-6) to win the women’s triple jump at #BrusselsDL.



📸: Soňa Maléterová for @Diamond_League AG pic.twitter.com/VP3dRj30wl — DyeStat (@DyeStat) August 22, 2025

Най-бърза на 5000 метра жени бе кенийката Агнес Джебет Нгетч с резултат 14:24.99 минути. Втора завърши Ликина Амебау от Етиопия с 14:31.51, а трета е друга представителка на Етиопия - Алешайн Бауеке - 14:31.88.

Agnes Jebet Ngetich put on a masterclass in distance running at the #BrusselsDL, taking control of the women’s 5000m with 4km to go and never looking back.



She crossed the line in a brilliant 14:24.99, pulling away to win by nearly seven seconds in one of the most dominant… pic.twitter.com/mTYJqk3dKV — RunBlogRun (@RunBlogRun) August 22, 2025

Нидерландецът Нилс Ларос завърши първи в бягането на 1500 метра с 3:30.58, което е най-добро за сезона. Втори е Фануел Кипкоскей Коехот Кения с 3:31.41, а трети финишира американецът Джаред Нъгъз с 3:31.51.

Is Niels Laros a contender for 1500m gold?? 👀



The 20-year-old Dutchman looks stellar taking the victory in the #BrusselsDL 1500m in 3:30.58 over the likes of Phanuel Koech (3:31.41) and Yared Nuguse (3:31.51).



Laros has now won his last five straight races, including two… pic.twitter.com/bHd3eIwID8 — CITIUS MAG (@CitiusMag) August 22, 2025

Джейкъри Пътерсън от САЩ победи в бягането на 400 метра с 44.05 секунди, което е отлично постижение. Той изпревари дрег американец - Върнън Норууд с 44.62, както и Чарлз Добсън от Великобритания - 44.81.

Jacory Patterson lays down a marker ahead of Tokyo!



The US athlete, who went from working overnight shifts at UPS to becoming the national 400m champion, clocks 44.05 in Brussels.



Charlie Dobson was third in 44.81. https://t.co/lcgOOWWw0k pic.twitter.com/L63oVhsCax — AW (@AthleticsWeekly) August 22, 2025