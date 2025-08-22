Албена Соколова ще играе в САЩ

Националката за девойки до 18 години Албена Соколова ще продължи кариерата си в САЩ. Крилото на Локомотив София ще се присъедини към Колин Колидж и ще защитава цветовете на този отбор от колежанското първенство от следващия сезон.

“Албена Соколова поема към ново предизвикателство в Америка.

След впечатляваща година в екипа на Локомотив София, младата и талантлива баскетболистка Албена Соколова поема по нов път – тя официално ще продължи кариерата си в Collin College, Тексас.

Историята на Албена е пример за упоритост и борбен дух. Само преди година тя беше на крачка от това да се откаже от мечтата си да продължи да се развива в баскетбола. Но с огромен характер, отдаденост и неуморен труд, тя се превърна във водеща фигура както в състава на Локомотив София, така и в Националния отбор на България за момичета до 18 години.

Нейните лидерски качества, постоянство и любов към играта ѝ отвориха вратите към една нова голяма стъпка в кариерата – възможността да продължи развитието си в САЩ.

Локомотив София винаги е бил дом за млади таланти и ще продължи да подпомага развитието им по пътя към върховете в баскетбола. Успехът на Албена е поредното доказателство, че с правилна среда, подкрепа и труд мечтите се превръщат в реалност.

Локомотив София пожелава успех в предстоящото предизвикателство. Вярваме, че тя ще продължи да прославя името на българския баскетбол и да вдъхновява младите спортисти у нас да не се отказват от мечтите си.

Успех, Албена! Локомотив е винаги зад теб!”, написаха столичните “железничари” в Instagram.

Снимка: ФИБА