Малик Бийзли вече не е обект на разследване за залагания, твърдят адвокатите на играча

Американският баскетболист Малик Бийзли няма да бъде осъден за залагания на мачове от НБА, твърдят адвокатите му. Бившият играч на Денвър Нъгетс, Минесота Тимбъруулвс, Юта Джаз, Лос Анджелис Лейкърс, Милуоки Бъкс и Детройт Пистънс няма да последва съдбата на Джонтей Портър, който беше доживотно отстранен заради залагания. Напротив...

Според авторитетния журналист Шамс Чарания, адвокатите на Бийзли са направили изявление, в което се посочва, че звездата от НБА вече не е обект на разследване.

"Малик Бийзли вече не е обект на федерално разследване за хазарт, водено от Източния окръг на Ню Йорк", заявиха неговите адвокати Стив Хейни и Майк Шахтър пред ESPN. Това потенциално отваря вратата за един от стрелците в НБА да си намери нов клуб като свободен агент.

Какво всъщност се случи?

Прокуратурата на Източния окръг на Ню Йорк е започнала федерално разследване срещу свободния агент и гард Малик Бийзли във връзка със залагания, потвърди в неделя неговият адвокат Стив Хейни.

В изявление за "Атлетик" Хейни заяви, че Малик Бийзли, който прекара миналия сезон в Детройт, е бил определен като "лице от интерес" в разследването, но срещу него не са повдигнати официални обвинения, нито е започнало наказателно производство. "Това в момента е само разследване. Малик не е обвинен в никакво престъпление и няма официално твърдение за неговата съпричастност. Надяваме се всички да му предоставят същата презумпция за невинност, каквато заслужават и останалите", каза Хейни.

Говорител на Източния окръг отказа коментар по случая, както и агентът на Бийзли. Говорител на Пистънс потвърди наличието на федерално разследване, но добави, че по-нататъшните коментари ще бъдат оставени на НБА. "Сътрудничим си с федералните прокурори в тяхното разследване", заяви говорителят на НБА Майк Бас.

Четирима обвиняеми вече се признаха за виновни, Портър е отстранен

Шест души вече са обвинени в Източния окръг за заговор с цел измама на компания за спортни залози във връзка с предполагаема схема, в която е участвал и баскетболистът на Торонто Раптърс Джонтей Портър. Четирима от обвиняемите вече са се признали за виновни, включително и Портър, който се призна за виновен по едно обвинение за заговор за електронна измама и сега очаква произнасянето на присъдата си.

Портър беше изхвърлен от НБА през април 2024 г., след като беше установено, че е залагал на мачове и е споделял поверителна информация със залагащи. Хейни каза, че засега не е ясно дали разследването срещу Бийзли е свързано със случая на Джонтей Портър. Преди миналия сезон Бийзли подписа едногодишен договор с Детройт Пистънс на стойност шест милиона долара. Това лято той става напълно свободен агент.

След края на плейофите отборите от НБА имат право да започнат преговори със своите играчи, които влизат в свободна агенция. Източник от лигата заяви пред „Атлетик“ миналата седмица, че Бийзли и Пистънс са започнали разговори за завръщането му в отбора.

Миналия сезон Бийзли беше най-добрият стрелец на Детройт от тройката – той вкара рекордните за кариерата си 319 тройки при 41,6% успеваемост. Способността му за стрелба от дистанция принуждаваше защитите да го пазят сериозно, което осигури на Кейд Кънингам повече пространство от всякога в младата му кариера. В единствения си сезон в Детройт Бийзли записа средно по 16,3 точки на мач при 43% успеваемост от игра, 2,6 борби и 1,7 асистенции. От него повече тройки през сезон 2024/25 отбеляза само Антъни Едуардс от Минесота (320). В деветгодишната си кариера в НБА Бийзли има средно по 11,7 точки на мач.

Снимки: Gettyimages