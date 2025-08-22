Павлин Иванов се раздели с Менорка

Българският национал Павлин Иванов вече няма да носи екипа на Менорка. Втородивизионният испански клуб обяви официално раздялата си с родния стрелящ гард. От същия клуб по-рано това лято си тръгна и друг български национал - центърът Емил Стоилов.

“Клубът би искал да му благодари за професионализма и отдадеността през сезона и му желае всичко най-добро, както в личен, така и в професионален план”, написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи.

Български национал остава в Испания, но с нов отбор

През изминалия сезон Иванов записа по 9.0 точки, 1.7 борби и 1.5 асистенции средно на мач в испанската втора дивизия.

32-годишният гард премина в Менорка рез 2024 година. Той е 4-кратен шампион на България и MVP на финалния плейоф на Sesame НБЛ през 2016 година. Има във визитката си и 2 Купи на България.