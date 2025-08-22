Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Павлин Иванов се раздели с Менорка

Павлин Иванов се раздели с Менорка

  • 22 авг 2025 | 15:30
  • 252
  • 0
Павлин Иванов се раздели с Менорка

Българският национал Павлин Иванов вече няма да носи екипа на Менорка. Втородивизионният испански клуб обяви официално раздялата си с родния стрелящ гард. От същия клуб по-рано това лято си тръгна и друг български национал - центърът Емил Стоилов.

“Клубът би искал да му благодари за професионализма и отдадеността през сезона и му желае всичко най-добро, както в личен, така и в професионален план”, написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи.

Български национал остава в Испания, но с нов отбор
Български национал остава в Испания, но с нов отбор

През изминалия сезон Иванов записа по 9.0 точки, 1.7 борби и 1.5 асистенции средно на мач в испанската втора дивизия.

32-годишният гард премина в Менорка рез 2024 година. Той е 4-кратен шампион на България и MVP на финалния плейоф на Sesame НБЛ през 2016 година. Има във визитката си и 2 Купи на България.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 6968
  • 8
Апоел Тел Авив среща Балкан и Рилски в предсезонната си подготовка

Апоел Тел Авив среща Балкан и Рилски в предсезонната си подготовка

  • 22 авг 2025 | 11:10
  • 909
  • 0
Бивши гардове на Чикаго Булс и Валенсия вече са в София за старта на сезона с Апоел Тел Авив

Бивши гардове на Чикаго Булс и Валенсия вече са в София за старта на сезона с Апоел Тел Авив

  • 22 авг 2025 | 10:37
  • 4170
  • 0
Първи кадри с новия американец на Локомотив Пловдив, ето кой е той

Първи кадри с новия американец на Локомотив Пловдив, ето кой е той

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 957
  • 2
Двамата американци на Академик Бултекс 99 пристигнаха в България (видео)

Двамата американци на Академик Бултекс 99 пристигнаха в България (видео)

  • 22 авг 2025 | 09:50
  • 1291
  • 0
Джулиен Люис се завръща в Спартак Плевен

Джулиен Люис се завръща в Спартак Плевен

  • 22 авг 2025 | 09:32
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 21361
  • 56
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 26657
  • 94
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 6356
  • 10
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 11782
  • 29
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 6968
  • 8
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11782
  • 6