Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аржентина започна с обрат срещу Чехия на Мондиал 2025

Аржентина започна с обрат срещу Чехия на Мондиал 2025

  • 22 авг 2025 | 14:50
  • 421
  • 0
Аржентина започна с обрат срещу Чехия на Мондиал 2025

Женският национален отбор на Аржентина стартира с победа на Световното първенство в Тайланд. Южноамериканките направиха обрат и надиграха Чехия с 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 26:24) в първата си среща от Група D на шампионата на планетата, играна този следобед в Накхон Ратчасима.

Във вторите си мачове от групата Аржентина ще излезе срещу САЩ, а чехкините ще спорят със Словения. Двубоите са в неделя (24 август) съответно от 15,30 и 12,00 часа българско време.

Най-полезна за Аржентина стана Бианка Куньо със страхотните 25 точки (1 блок и 1 ас), а Бианка Бертолино добави още 13 точки за успеха.

За чешкия тим Моника Бранчушка реализира 17 точки (1 ас). Хелена Гроцер (2 блока) и Магдалена Йехларова (2 блока) се отчетоха с 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Опитен играч се присъедини към Дунав (Русе)

Опитен играч се присъедини към Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 580
  • 1
Захари Згуров и Георги Антов на 1/16-финал на Европейското по плажен волейбол

Захари Згуров и Георги Антов на 1/16-финал на Европейското по плажен волейбол

  • 22 авг 2025 | 12:19
  • 343
  • 0
Димитър Калчев и Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

Димитър Калчев и Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

  • 22 авг 2025 | 11:14
  • 343
  • 0
Петя Баракова се завръща в Румъния

Петя Баракова се завръща в Румъния

  • 22 авг 2025 | 11:05
  • 471
  • 0
Волейболните националки с последни тренировки преди старта на Световното

Волейболните националки с последни тренировки преди старта на Световното

  • 22 авг 2025 | 10:52
  • 745
  • 0
Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

  • 22 авг 2025 | 10:04
  • 2954
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 21280
  • 56
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 26590
  • 94
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 6328
  • 10
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 11747
  • 29
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 6949
  • 8
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11775
  • 6