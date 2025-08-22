Аржентина започна с обрат срещу Чехия на Мондиал 2025

Женският национален отбор на Аржентина стартира с победа на Световното първенство в Тайланд. Южноамериканките направиха обрат и надиграха Чехия с 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 26:24) в първата си среща от Група D на шампионата на планетата, играна този следобед в Накхон Ратчасима.

Във вторите си мачове от групата Аржентина ще излезе срещу САЩ, а чехкините ще спорят със Словения. Двубоите са в неделя (24 август) съответно от 15,30 и 12,00 часа българско време.

Най-полезна за Аржентина стана Бианка Куньо със страхотните 25 точки (1 блок и 1 ас), а Бианка Бертолино добави още 13 точки за успеха.

За чешкия тим Моника Бранчушка реализира 17 точки (1 ас). Хелена Гроцер (2 блока) и Магдалена Йехларова (2 блока) се отчетоха с 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: en.volleyballworld.com