Ървин Нгапет все още е под въпрос за Мондиал 2025! Тили и Седик отпаднаха

Голямата звезда на на националния отбор по волейбол на Франция Ървин Нгапет все още е под въпрос за участието си на Световното първенство за мъже във Филипините (12 - 28 септември).

Олимпийските шампиони от Токио 2020 и Париж 2024 ще трябва да картотекират 14 волейболисти за участие в Мондиал 2025, но селекционерът Андреа Джани все още не е взел окончателно решение, кои точно да са те.

Към момента Андреа Джани намали групата на “петлите” до 15 волейболисти, като един от тях ще трябва да отпадне в последния момент.

Въпреки това, поради несигурността около ситуацията със здравословното състояние на Ървин Нгапет, френският отбор ще замине с 15 играчи, за да завърши тренировъчния си лагер в Япония.

В края на този лагер, щабът ще реши дали отборът ще пътува до Манила с 14 играчи или с 15, включително медицински жокер в случай на контузия.

Към момента от тима отпаднаха Кевин Тили и Жорис Седик, въпреки че присъстваха по време на подготовката в Кан, но няма да участват в Световното първенство.

Предварителен състав на Франция за турнира в Япония и Мондиал 2025:

𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗟𝗘𝗦 𝟭𝟱 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗔𝗧 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟱 🇫🇷



L’équipe de France ne pourra inscrire que 14 joueurs pour le Championnat du monde. Toutefois, en raison de l’incertitude entourant… pic.twitter.com/rAYxMjuaeY — VolleyActu (@VolleyActu) August 22, 2025

Разпределители:

Антоан Бризар

Бенжамен Тонюти

Диагонали:

Жан Патри

Тео Форе

Посрещачи:

Ървин Нгапет

Тревор Клевено

Ясин Луати

Мати Ено

Тимоте Карле

Централни блокировачи:

Бартелеми Шинениезе

Никола Льо Гоф

Франсоа Юе

Кентен Жофроа

Либера:

Женя Гребенников

Бенжамен Диез.