Ървин Нгапет все още е под въпрос за Мондиал 2025! Тили и Седик отпаднаха

Голямата звезда на на националния отбор по волейбол на Франция Ървин Нгапет все още е под въпрос за участието си на Световното първенство за мъже във Филипините (12 - 28 септември).
Олимпийските шампиони от Токио 2020 и Париж 2024 ще трябва да картотекират 14 волейболисти за участие в Мондиал 2025, но селекционерът Андреа Джани все още не е взел окончателно решение, кои точно да са те.
Ървин Нгапет: Мечтая да играя на 4 поредни Олимпийски игри и за 3-ти пореден медал
Към момента Андреа Джани намали групата на “петлите” до 15 волейболисти, като един от тях ще трябва да отпадне в последния момент.
Въпреки това, поради несигурността около ситуацията със здравословното състояние на Ървин Нгапет, френският отбор ще замине с 15 играчи, за да завърши тренировъчния си лагер в Япония.
Ървин Нгапет пропуска всички мачове от VNL
В края на този лагер, щабът ще реши дали отборът ще пътува до Манила с 14 играчи или с 15, включително медицински жокер в случай на контузия.
Към момента от тима отпаднаха Кевин Тили и Жорис Седик, въпреки че присъстваха по време на подготовката в Кан, но няма да участват в Световното първенство.
Предварителен състав на Франция за турнира в Япония и Мондиал 2025:
Разпределители:
Антоан Бризар
Бенжамен Тонюти
Диагонали:
Жан Патри
Тео Форе
Посрещачи:
Ървин Нгапет
Тревор Клевено
Ясин Луати
Мати Ено
Тимоте Карле
Централни блокировачи:
Бартелеми Шинениезе
Никола Льо Гоф
Франсоа Юе
Кентен Жофроа
Либера:
Женя Гребенников
Бенжамен Диез.