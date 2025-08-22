Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Калчев & Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

Димитър Калчев & Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

  • 22 авг 2025 | 11:14
  • 129
  • 0
Димитър Калчев & Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

Двойките на Димитър Калчев & Димитър Механджийски и Ирена Мишонова & Десислава Николова триумфираха със златото в шестия турнир от Държавното първенство по плажен волейбол за мъже и жени. Надпреварата се проведе от 14 до 17 август на Северния плаж в Бургас.

Калчев & Механджийски спечелиха пореден турнир у нас
Калчев & Механджийски спечелиха пореден турнир у нас

На финала Калчев и Механджийски победиха Захари Згуров & Георги Антов с 2:1 (21:16, 19:21, 15:11). На трета позиция се нареди двойката Георги Братоев & Валентин Братоев, която се наложи над Илиев & Димитров с 2:0 (21:18, 21:13).

При жените Ирина Мишонова & Десислава Николова победиха Десислава Тодева & Дарина Киндова с 2:0 (21:15, 21:9). В спора за третото място Кьосева & Иванова надиграха Гавраилова & Петрова с 2:1 (21:13, 19:21, 15:9).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Монтана взе опитен посрещач

Монтана взе опитен посрещач

  • 21 авг 2025 | 18:59
  • 1439
  • 0
Николай Иванов за световните шампионки: Тези момичета са пример за подражание

Николай Иванов за световните шампионки: Тези момичета са пример за подражание

  • 21 авг 2025 | 17:29
  • 940
  • 0
Десислава Банкова: Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата

Десислава Банкова: Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата

  • 21 авг 2025 | 17:19
  • 1185
  • 0
Апоел Тел Авив избра спортната база на ВК Левски за подготовка за Евролигата

Апоел Тел Авив избра спортната база на ВК Левски за подготовка за Евролигата

  • 21 авг 2025 | 15:18
  • 2870
  • 2
Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт

Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт

  • 21 авг 2025 | 15:10
  • 1609
  • 2
Петър Кънев: Във федерацията сме изключително доволни от успеха на девойките

Петър Кънев: Във федерацията сме изключително доволни от успеха на девойките

  • 21 авг 2025 | 14:54
  • 687
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 7053
  • 25
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 9368
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3015
  • 5
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 209006
  • 1084
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 118703
  • 174
Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

  • 22 авг 2025 | 09:27
  • 6056
  • 13