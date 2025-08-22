Димитър Калчев & Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

Двойките на Димитър Калчев & Димитър Механджийски и Ирена Мишонова & Десислава Николова триумфираха със златото в шестия турнир от Държавното първенство по плажен волейбол за мъже и жени. Надпреварата се проведе от 14 до 17 август на Северния плаж в Бургас.

На финала Калчев и Механджийски победиха Захари Згуров & Георги Антов с 2:1 (21:16, 19:21, 15:11). На трета позиция се нареди двойката Георги Братоев & Валентин Братоев, която се наложи над Илиев & Димитров с 2:0 (21:18, 21:13).

При жените Ирина Мишонова & Десислава Николова победиха Десислава Тодева & Дарина Киндова с 2:0 (21:15, 21:9). В спора за третото място Кьосева & Иванова надиграха Гавраилова & Петрова с 2:1 (21:13, 19:21, 15:9).