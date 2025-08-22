Двамата американци на Академик Бултекс 99 пристигнаха в България (видео)

Отборът на Академик Бултекс 99 постепенно се събира в Пловдив, за да даде старт на подготовката си за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. В България вече са и двете американски попълнения на тима воден от Йордан Янков.

Центърът Джак Хемфил и крилото Жакес Йоу пристигнаха в София, а от там се отправиха към новия си дом за следващите месеци, видя екипът на Sportal.bg на “Летище София”.

Припомняме ви, че в Академик през новия сезон остават капитанът Васил Бачев, Обрад Томич и Николай Михайлов. Пловдивчани взеха и Максим Чоков от Черно море, добавиха и естонския гард Райт-Рииво Лаане.

В първия си мач от новия сезон в елита на българския баскетбол пловдивските “студенти” приемат Балкан в зала “Сила”.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg