Двамата американци на Академик Бултекс 99 пристигнаха в България (видео)

  • 22 авг 2025 | 09:50
  • 228
  • 0

Отборът на Академик Бултекс 99 постепенно се събира в Пловдив, за да даде старт на подготовката си за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. В България вече са и двете американски попълнения на тима воден от Йордан Янков.

Центърът Джак Хемфил и крилото Жакес Йоу пристигнаха в София, а от там се отправиха към новия си дом за следващите месеци, видя екипът на Sportal.bg на “Летище София”.

Припомняме ви, че в Академик през новия сезон остават капитанът Васил Бачев, Обрад Томич и Николай Михайлов. Пловдивчани взеха и Максим Чоков от Черно море, добавиха и естонския гард Райт-Рииво Лаане.

В първия си мач от новия сезон в елита на българския баскетбол пловдивските “студенти” приемат Балкан в зала “Сила”.

