България U21 с драматична втора загуба на Световното в Китай

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години допусна втора поредна загуба на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Воденият от селекционера Венцислав Симеонов тим се бори, но отстъпи много драматично на Япония с 2:3 (25:22, 20:25, 18:25, 25:23, 12:15) във втората си среща от Група С на Мондиала, играна рано тази сутрин.

Така българските младежи продължават да са без победа до момента на първенството, но вече с една спечелена точка. Утре (23 август) България ще изиграе следващия си мач от групата срещу Колумбия в търсене на първата си победа. Двубоят е отново от 06,00 часа българско време сутринта.

Най-резултатен за България стана капитанът Александър Къндев с 21 точки (4 блока и 1 ас), а Георги Бъчваров завърши със 17 точки (1 блок и 1 ас), но и това не беше достатъчно за успеха.

За японския тим Такума Кавано (3 блока и 3 аса) и Шунта Оно (1 ас) реализираха 24 и 23 точки за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com