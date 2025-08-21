Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U21 тръгна със загуба на Световното в Китай

България U21 тръгна със загуба на Световното в Китай

  • 21 авг 2025 | 08:16
  • 898
  • 3

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години започна със загуба участието си на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Воденият от селекционера Венцислав Симеонов тим допусна обрат и отстъпи на Куба с 1:3 (25:16, 17:25, 23:25, 21:25) в първия си мач от Група С на Мондиала, игран рано тази сутрин.

Волейболните национали до 21 години заминаха за Мондиал 2025
Волейболните национали до 21 години заминаха за Мондиал 2025

Утре (22 август) България ще изиграе втората си среща от групата срещу Япония, която пък по-късно днес ще стартира срещу Бразилия. Двубоят е отново от 06,00 часа българско време сутринта.

Най-резултатни за България станаха Жасмин Величков (1 блок) и капитанът Александър Къндев (2 аса) с по 11 точки, а Стелиан Делибосов завърши с 10 точки (3 блока), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Куба над всички бе Даниел Мартинес със страхотните 23 точки (2 блока и 2 аса), а Карлос Хавиер Лареа добави още 14 точки за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Син на бивша българска националка подписа и ще играе в СКРА Белхатов

Син на бивша българска националка подписа и ще играе в СКРА Белхатов

  • 20 авг 2025 | 20:47
  • 3861
  • 1
Инж. Петър Георгиев: Толкова интелигентни и упорити момчета, като волейболните национали, не съм виждал тук

Инж. Петър Георгиев: Толкова интелигентни и упорити момчета, като волейболните национали, не съм виждал тук

  • 20 авг 2025 | 20:30
  • 1466
  • 5
Мартин Кръстев: Нефтохимик винаги иска да бъде най-добрият отбор

Мартин Кръстев: Нефтохимик винаги иска да бъде най-добрият отбор

  • 20 авг 2025 | 19:37
  • 986
  • 0
Капитанът Алекс Грозданов: Моята персонална цел е да излезем от групите на Световното първенство

Капитанът Алекс Грозданов: Моята персонална цел е да излезем от групите на Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 19:19
  • 1510
  • 0
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 13007
  • 3
Мартин Атанасов: Липсата на Мартин Божилов в отбора се усеща много

Мартин Атанасов: Липсата на Мартин Божилов в отбора се усеща много

  • 20 авг 2025 | 18:20
  • 2628
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 9681
  • 58
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 4613
  • 12
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 3121
  • 3
Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 35251
  • 68
Предстои луда вечер в Лига Европа

Предстои луда вечер в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 07:35
  • 2397
  • 0
Високо напрежение на прага на основната фаза в Лигата на конференциите

Високо напрежение на прага на основната фаза в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 07:59
  • 1416
  • 0