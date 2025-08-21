България U21 тръгна със загуба на Световното в Китай

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години започна със загуба участието си на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Воденият от селекционера Венцислав Симеонов тим допусна обрат и отстъпи на Куба с 1:3 (25:16, 17:25, 23:25, 21:25) в първия си мач от Група С на Мондиала, игран рано тази сутрин.

Утре (22 август) България ще изиграе втората си среща от групата срещу Япония, която пък по-късно днес ще стартира срещу Бразилия. Двубоят е отново от 06,00 часа българско време сутринта.

Най-резултатни за България станаха Жасмин Величков (1 блок) и капитанът Александър Къндев (2 аса) с по 11 точки, а Стелиан Делибосов завърши с 10 точки (3 блока), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Куба над всички бе Даниел Мартинес със страхотните 23 точки (2 блока и 2 аса), а Карлос Хавиер Лареа добави още 14 точки за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com