Шампионките обявиха ново попълнение

  • 21 авг 2025 | 17:36
Баскетболният отбор на Монтана 2003 за жени се подсили с бившата състезателка на Локомотив (София) и националка до 18 години Ванеса Кокалова, съобщават от клуба. Шампионките ще защитават титлата си от българското първенство и ще опитат да надградят представянето си в Адриатическата лига, където финишираха на трето място.

"Ванеса Кокалова е поредното ново попълнение, което ще радва феновете на БК Монтана 2003", пишат от отбора.

“Тя е продукт на школата на Локомотив София, където миналия сезон записва средно по 8.4 точки, 6.0 борби и 2.3 асистенции. През лятото Ванеса бе част от националния отбор на България за девойки до 18 години, който завърши на десето място. Там тя записа средно по 10.7 точки, 3.3 борби и 2.7 асистенции, като взе участие във всичките 7 мача на отбора”, добавят от Монтана.

Снимка: БК "Монтана-2003"

