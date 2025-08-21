Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Младежката атлетика открива шампиони, финалните кръгове за 2025 са в Хисаря и Панагюрище

Младежката атлетика открива шампиони, финалните кръгове за 2025 са в Хисаря и Панагюрище

  • 21 авг 2025 | 16:49
  • 72
  • 0
Младежката атлетика открива шампиони, финалните кръгове за 2025 са в Хисаря и Панагюрище

Единадесетото издание на веригата „А1 атлетика за младежи“ ще завърши на 23 и 27 август, както и през 2024-а на обновените атлетически стадиони съответно в Хисаря (стадион „Крепост“) и в Панагюрище (стадион „Орчо войвода“). Точките във финалния кръг от веригата в Панагюрище се удвояват, а там ще бъдат наградени и победителите в генералното класиране. През 2021-а и 2022-а Васил Антонов (Радуканови – Видин) стана единственият участник във веригата с две последователни победи.

Тази година една от фаворитките при момичетата – Ивона Йорданова (Олимпия – Враца) може да повтори постижението на Васил, тъй като бе победителката в генералното класиране през 2024-а.

Фаворит при момчетата е Борис Симеонов, който ако вземе първото място ще се донесе трета победа за клуб КЛАСА-София след Боян Хаджитодоров (2019) и Борис Фусков (2024).

Насочена към най-младите картотекирани състезатели в Българска федерация лека атлетика победителите във веригата показват значението й за откриването на млади таланти.

Шампионът от 2018-а Лъчезар Вълчев е европейски шампион на троен скок за юноши под 18 години през 2022-а, вицешампион на Европа за юноши под 20 години (2023) и при младежите под 23 години (2025).

Радина Величкова (2020) спечели европейската титла на 100 м за девойки под 18 години плюс бронзов медал на скок дължина в Европа на тази възраст през 2024-а и записа няколко рекорда в спринта при девойките.

Ива Деливерска (2021) вече е национална рекордьорка на 100 м с препятствия за девойки под 18 години и има финал на еврошампионата за тази възраст през 2024-а.

Васил Антонов (2021 и 2022) постави национален рекорд на 400 м в зала за юноши под 18 години през зимата на 2025-а и вече е в националния отбор на България.

Боян Хаджитодоров (2019) спечели бронзов медал на скок дължина от Европейския младежки олимпийски фестивал през 2022-а.

Мила Димитрова е една от първите победителки като бе наградена в Хисаря през 2016-а и също е в националния отбор при жените в спринта, както и първата победителка през

2015-а Вивиан Кръстева и Анна-Мария Петкова (2022-а), които се състезават от името на България в многобоя.

atletikabg.com

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Оманяла и Валаза подновяват съперничеството си в Брюксел

Оманяла и Валаза подновяват съперничеството си в Брюксел

  • 21 авг 2025 | 14:34
  • 259
  • 1
Софийският маратон с World Athletics Road Race Label

Софийският маратон с World Athletics Road Race Label

  • 21 авг 2025 | 13:16
  • 394
  • 0
О'Съливан постави под въпрос решението на Аделеке да пропусне щафетата на Ирландия на Световното

О'Съливан постави под въпрос решението на Аделеке да пропусне щафетата на Ирландия на Световното

  • 21 авг 2025 | 11:53
  • 835
  • 0
“Хисаря рън“ е на хоризонта с традиционното си шосейно бягане

“Хисаря рън“ е на хоризонта с традиционното си шосейно бягане

  • 21 авг 2025 | 11:05
  • 308
  • 0
Хисаря посреща 9-ия кръг от веригата "Рън България" на 24 август

Хисаря посреща 9-ия кръг от веригата "Рън България" на 24 август

  • 21 авг 2025 | 10:53
  • 982
  • 0
Ноа Лайлс след загубата от Севил: Просто имах ужасна реакция на пистолета

Ноа Лайлс след загубата от Севил: Просто имах ужасна реакция на пистолета

  • 21 авг 2025 | 10:22
  • 1314
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 48578
  • 78
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 10117
  • 43
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 27430
  • 186
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 13028
  • 46
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 9638
  • 18
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 55
  • 0