Младежката атлетика открива шампиони, финалните кръгове за 2025 са в Хисаря и Панагюрище

Единадесетото издание на веригата „А1 атлетика за младежи“ ще завърши на 23 и 27 август, както и през 2024-а на обновените атлетически стадиони съответно в Хисаря (стадион „Крепост“) и в Панагюрище (стадион „Орчо войвода“). Точките във финалния кръг от веригата в Панагюрище се удвояват, а там ще бъдат наградени и победителите в генералното класиране. През 2021-а и 2022-а Васил Антонов (Радуканови – Видин) стана единственият участник във веригата с две последователни победи.

Тази година една от фаворитките при момичетата – Ивона Йорданова (Олимпия – Враца) може да повтори постижението на Васил, тъй като бе победителката в генералното класиране през 2024-а.

Фаворит при момчетата е Борис Симеонов, който ако вземе първото място ще се донесе трета победа за клуб КЛАСА-София след Боян Хаджитодоров (2019) и Борис Фусков (2024).

Насочена към най-младите картотекирани състезатели в Българска федерация лека атлетика победителите във веригата показват значението й за откриването на млади таланти.

Шампионът от 2018-а Лъчезар Вълчев е европейски шампион на троен скок за юноши под 18 години през 2022-а, вицешампион на Европа за юноши под 20 години (2023) и при младежите под 23 години (2025).

Радина Величкова (2020) спечели европейската титла на 100 м за девойки под 18 години плюс бронзов медал на скок дължина в Европа на тази възраст през 2024-а и записа няколко рекорда в спринта при девойките.

Ива Деливерска (2021) вече е национална рекордьорка на 100 м с препятствия за девойки под 18 години и има финал на еврошампионата за тази възраст през 2024-а.

Васил Антонов (2021 и 2022) постави национален рекорд на 400 м в зала за юноши под 18 години през зимата на 2025-а и вече е в националния отбор на България.

Боян Хаджитодоров (2019) спечели бронзов медал на скок дължина от Европейския младежки олимпийски фестивал през 2022-а.

Мила Димитрова е една от първите победителки като бе наградена в Хисаря през 2016-а и също е в националния отбор при жените в спринта, както и първата победителка през

2015-а Вивиан Кръстева и Анна-Мария Петкова (2022-а), които се състезават от името на България в многобоя.

atletikabg.com