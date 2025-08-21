Маргарита Маринкова: Мисля, че класирането е добро

Националният отбор на България за жени до 20 години остана на крачка от класиране в Дивизия А. Селекцията на Маргарита Маринкова приключи на четвърто място на шампионата в Дивизия Б, който се проведе в Унгария.

Пред Basketball.bg Маргарита Маринкова говори за представянето на тима ни на турнира. Ето какво сподели тя:

- Как оценявате представянето на отбора на европейското първенство в Унгария и какво не ви достигна, за да спечелите промоция за Дивизия А?

- Мисля, че се представихме много добре! Малко късмет не ни достигна, много пропуски под коша и наказателната линия в последния мач. Другото нещо - от тези момичета само пет играят в женското първенство. Казвам играят, другите седят по пейките и участват в тренировъчния процес. Някои момичета отказаха участие три дни преди започване на лагера, други избраха семейните ангажименти, но въпреки това се справихме и мисля, че класирането е добро.

- Доволна ли сте от старанието и желанието на момичетата по време на турнира?

- Няма как да не съм доволна, благодаря им и ги поздравявам. Положиха адски усилия, бориха за всяка топка. Успяха да изградят много добър колектив, подкрепяха се.

Искам да благодаря и на екипа, с който работих. На Десислава Попова, нашият физиотерапевт, която успя да запази момичетата здрави до последния мач. На Денислав Василев, кондиционният треньор, за перфектно свършената работа. На Мануел Марков, който се погрижи всичко да бъде наред организационно и нищо да не ни липсва, също и за помощта му по време на мачовете. Но най-вече на Вероника Джикова, която за пореден път доказа какъв професионалист е, за подкрепата и по време на мачовете, а и не само! Благодаря ви!

- Има ли нещо, което бихте искали да кажете сега на състезателките като съвет?

- Трябва да работят много, ако искат да играят баскетбол и това да им бъде професия. Само с час и половина работа на ден няма как да стане. Да наблегнат най-вече на физическата работа, за съжаление голяма част от тях изостават точно там.

- Деница Манолова намери място в Идеалния отбор на турнира. Лично вие като треньор как приемате това?

- Тя за втори път бе избрана в Идеалната петица. Първият беше преди две години на първенството за 16-годишни. Гордея с нея! Показа много добро ниво на това първенство. Идеалната петица се определя от треньорите на първенството, попадайки там значи е направила впечатление. Деница е пример как с много работа и постоянство постигаш целите си!

- Какви са вашите впечатления от конкуренцията в Унгария?

- Първите шест отбора бяха равностойни, всеки един от тях можеше да играе финал.

- Наблюдавайки сега момичетата, виждате ли ги съвсем скоро и в женския национален отбор?

- Разбира се. Деница Манолова е в състава последните мачове, а и преди това Яна Карамфилова и Ивана Бонева също бяха викани. Сигурна съм, че Таня Гатева ще ги покани отново. Но, за да бъдат там и да си спечелят мястото в отбора, трябва много да работят. Всичко зависи от тях.

Снимка: ФИБА