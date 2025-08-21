Чебет и Чепкируй повеждат звездната селекция на Кения за маратона в Ню Йорк

Шампионът от маратона в Ню Йорк за 2022 г. Еванс Чебет и настоящата носителка на титлата при жените Шейла Чепкируй ще поведат кенийската група в тазгодишното издание на надпреварата, което ще се проведе на 2 ноември.

Чебет ще търси реванш, след като миналата година изпусна титлата за малко. 36-годишният атлет ще се стреми да си върне короната, която спечели през 2022 г.

Организаторите на състезанието подчертаха постоянно растящата популярност на маратона. "Миналогодишното състезание постави рекорд с 55 642 финиширали, което по онова време беше най-големият маратон в историята на света“, се казва в изявлението.

През 2024 г. Чебет записа време 2:07:45, за да завърши втори. Единственият триумф на Чебет в "Голямата ябълка“ дойде през 2022 г., когато той спря хронометъра на 2:08:41.

Към Чебет по улиците на Ню Йорк се присъединява и шампионът от маратона в Токио за 2024 г. Бенсън Кипруто, който ще се бори за втория си подиум през годината.

При жените организаторите обещават едно от най-конкурентните състезания в последно време. "За първи път от 2018 г. насам в надпреварата при жените ще участват трите последни шампионки от маратона в Ню Йорк“, се посочва в изявлението.

В центъра на вниманието е Чепкируй, която направи пробив с определяща за кариерата ѝ победа през 2024 г. "Пресичането на финалната линия на маратона в Ню Йорк през 2024 г. беше ключов момент в кариерата ми. След две успешни участия в Ню Йорк миналата година, очаквам с нетърпение да се завърна и да видя на какво съм способна“, заяви Чепкируй в изявлението на организаторите.

