О'Съливан постави под въпрос решението на Аделеке да пропусне щафетата на Ирландия на Световното

През последните дни се появиха разочароващи новини от света на леката атлетика, след като беше обявено, че Расидат Аделеке няма да бъде част от отбора на Ирландия за Световното първенство по лека атлетика в Токио следващия месец.

Спринтьорката от Дъблин премина през труден сезон 2025, борейки се с контузии и липса на форма. Наскоро тя се оттегли от националния шампионат по лека атлетика, след като пропусна и турнира от Диамантената лига в Монако.

Аделеке публикува изявление в социалните мрежи, за да потвърди отсъствието си от най-голямото събитие на Световната атлетика, като обясни решението си с "продължаващи контузии и постоянни спънки“.

Въпреки че това е разочароващ край на сезона за Аделеке, някои поставиха под въпрос решенията ѝ през последните месеци.

Соня О'Съливан знае какво е необходимо, за да се състезаваш на най-високо ниво в атлетиката, тъй като самата тя беше атлет от световна класа в продължение на повече от десетилетие.

Тя е огромен поддръжник на Рашидат Аделеке от самото ѝ изгряване на голямата сцена, но въпреки това жената от Корк изрази някои съмнения относно подхода на 22-годишната състезателка през последните няколко месеца.

В статия за Irish Times О'Съливан постави под въпрос доколко Аделеке е била честна относно причините за трудностите си през 2025 г., като предположи, че неясните фрази, използвани публично, не помагат. Тя също така се зачуди защо Аделеке е избрала да не участва в щафетата 4х400 метра с отбора на Ирландия в Токио.

"Първото ми притеснение за Расидат Аделеке в момента е, че тя не е напълно открита или честна. Не само със себе си, но и с някои от хората около нея...

Може би друга възможност за Токио щеше да бъде просто да се съсредоточи върху щафетата, когато е осъзнала, че индивидуалните ѝ амбиции на 400 метра не се получават. Ако имаше правилната нагласа. Това те кара да осъзнаеш също, че щафетата никога няма да бъде висок приоритет за нея.

Но мисля, че можеше да обмисли това, да свали голяма част от напрежението по този начин. Може би хората ѝ казват, че е по-добра от щафетата."

Расидат Аделеке беше важна част от ирландските щафети на 4х400 метра през последните години, участвайки както в женската, така и в смесената дисциплина. Тя беше част от отбора за Световните щафети по лека атлетика през май, помагайки на Ирландия да се класира за Световното първенство.

Тя подхождаше доста внимателно към отборните състезания, особено по време на големи първенства. Тя не взе участие в смесената щафета на Олимпийските игри в Париж миналата година.

Напълно разбираемо е защо Аделеке се стреми да балансира между щафетите и индивидуалните си цели, въпреки че О'Съливан очевидно смята, че за нея би било по-добре да бяга рамо до рамо със своите съотборнички от Ирландия в Токио следващия месец.