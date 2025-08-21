Баскетболът на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 ще започне два дни преди откриването

Популярни
  • 21 авг 2025 | 11:47
Баскетболът на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година ще започне два дни преди церемонията по откриването на 14 юли, съобщиха от Международната федерация (ФИБА).

"Тази промяна позволява четвъртфиналите да се играят в рамките на два дни и също така ще гарантира, че нито един мач няма да започне по-рано от 12:00 часа, подобрявайки цялостното преживяване за играчите, отборите, феновете и телевизионните оператори", заяви ФИБА след заседание на Изпълнителния комитет.

Според предварителна версия на програмата на състезанията, публикувана от организаторите на Олимпийските игри през 2028-а миналия месец, мачовете за медалите в турнира по баскетбол ще се състоят на 29 и 30 юли.

Баскетболното състезание ще се проведе в Inglewood Dome, като САЩ ще се стремят да защитят титлите си при мъжете и жените, пише Ройтерс.

Състезанията по баскетбол 3x3 са планирани да започнат след церемонията по откриването. Редица други спортове като крикет, футбол, хандбал, хокей на трева и ръгби  7 също ще започнат преди началото на Игрите.

