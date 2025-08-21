Андрей "tN1R" Татаринович елиминира бъдещия си отбор на старта на Световното по електронни спортове

Отборът на HEROIC спря изключителната победна серия на Team Spirit и елиминира руската организация много рано в турнира по Counter-Strike от Световното първенство по електронни спортове. Това се случи след победа на датчаните с 2:1 (5-13, 13-3, 16-14).

Трите карти, на които се игра двубоя, бяха Anicent, Nuke и Mirage. Въпреки загубата най-резултатен бе Дмитрий "sh1ro" Соколов, който записа 59 убийства. По този начин изглеждащия като непобедим тим на Spirit рано бе елиминиран от големия шампионат.

Интересно е, че в състава на датската организация бе Андрей "tN1R" Татаринович, за когото стана ясно, че от Spirit са похарчили милиони долари и той ще пристигне в редиците на "драконите" след края на Световното.