Започна класацията на HLTV, Валерий "b1t" Ваховский се нареди под №20 сред най-добрите в Counter-Strike за годината

Започна тазгодишното издание на класацията на HLTV за Топ 20 най-добри играчи в Counter-Strike през годината. И тази година реномираното издание е подбрало титулуваните играчи, за да разпредели кои са били най-добрите през годината.

.@b1tcs opens the #HLTVtop20 Players of 2025 ranking by @1xBet_Esports and @skinclubmedia to make it into the list for the fourth time in his career, buoyed by big peaks at IEM Katowice and IEM Cologne



🔗 https://t.co/5yv31l367g pic.twitter.com/nzibKkDtvn — HLTV.org (@HLTVorg) December 24, 2025

Под №20 се нарежда Валерий "b1t" Ваховский. Той е ключов играч на Natus Vincere от 2019 г., преминал от академията до титулярния състав, като е и двукратен Мейджър шампион.

След спада, породен от войната в Украйна, през 2024 NAVI изненадващо спечели Мейджъра в Копенхаген, а b1t взе първото си MVP отличие. През 2025 той има силни индивидуални пикове (EVP в Катовице, Кьолн и BLAST Bounty), но недотам стабилната игра на NAVI му отреди 20-та позиция.

NAVI с b1t спечели сребро от Thunderpick WC и бронз от Мейджъра в Будапеща, Катовице, Кьолн и BLAST Bounty. Самият Ваховский пък записа 1.12 рейтинг и 1.10 в мачове срещу най-добрите.

Снимка: HLTV