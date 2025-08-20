Син на бивша българска националка подписа и ще играе в СКРА Белхатов

Полският гранд СКРА Белхатов попълни състава си за сезон 2025/26.

Последното попълнение на клуба е 20-годишният румънски национал Даниел Кицигой, син на бившата българска национална волейболистка Радостина Рангелова-Кициигой и на бившия волейболист на ЦСКА и КВК Габрово Кристиян Кицигой.

През последните два сезона посрещачът Даниел Кицигой игра за ЗАКСА (Кенджежин-Козле).

Даниел Кицигой е добре познат в PlusLiga благодарение на изявите си със ЗАКСА. В рамките на две години той изигра 41 мача и записа 245 точки. През 2023 г. спечели Суперкупата на Полша със своя отбор.

Волейболните си стъпки Кицигой прави в Букурещ – първо в Олимпия, след което преминава в Рапид. Оттам пътят му го отвежда в най-силното първенство на Полша.

Висок е 207 см, а само на 19 години вече влезе в историята на PlusLiga, като най-младия чужденец, отличен с наградата MVP на мач. Това се случи след двубоя на ЗАКСА с Барком Кожани, в който даниел Кицигой реализира 20 точки.

„Сигурен съм, че ни очаква страхотен сезон. Нямам търпение да започнем тренировки и да усетя атмосферата на феновете в залата“, заяви Даниел Кицигой.

Президентът на клуба Михал Бонкевич добави:

„Даниел е много амбициозен и стабилен състезател. Вече показва страхотни игри с румънския национален отбор и вярваме, че ще донесе много ползи на нашия тим. Макар да е само на 20 години, той вече притежава ценен опит.“