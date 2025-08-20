Валанчунас преди ЕвроБаскет 2025: Всеки отбор може да поднесе изненада

Националният отбор на Литва ще пристигне на ЕвроБаскет 2025 с големи надежди и ясна задача, воден от ветерана Йонас Валанчунас. Като единственият играч от НБА в състава, Валанчунас носи тежестта на опита, лидерството и очакванията, начело на млад и енергичен тим. В групата на литовците са още един от съдомакините Финландия, Германия, Великобритания, Швеция и Черна гора.

„Винаги съм чувствал гордост да представлявам страната си, да играя за родината си. Всеки път, когато стъпя на игрището със зелена или бяла фланелка, се чувствам невероятно, чувствам се поласкан и искам да правя това, докато съм способен“, коментира литовският национал за официалния сайт на ФИБА.

Той описа ЕвроБаскет като усещане, че е по-близо до дома в сравнение с други турнири: „По-близо е до нашия регион. Всеки турнир е важен, но Европейското първенство се усеща повече като у дома, така че се радвам, че съм тук”.

Относно интензивността на такъв кратък шампионат Йонас Валанчунас обясни: „Винаги има минимална почивка и много мачове. Но това го прави интересен. Не е нужно само да играеш добре – трябва да се възстановиш и да си готов на следващия ден. Само по-силните оцеляват.“

„Всеки турнир е предизвикателство – психическо, физическо, баскетболно. За да се представиш по най-добрия начин, трябва да съчетаеш всичко: възстановяване, психическа подготовка, отдаденост“, продължи 33-годишният център на Денвър Нъгетс.

„Всички противници са опасни. Баскетболът е непредсказуем. Един ден си най-силният отбор, а на следващия можеш да загубиш от някого, от когото не си очаквал. Ние уважаваме всеки опонент, но също така уважаваме себе си и ще се борим до последния съдийски сигнал. Има някои големи имена, които идват. Сърбия, Турция, Германия... имаме Словения с Лука и Гърция с Янис. Има много, много големи имена, но се усеща, че всеки е способен и всеки отбор може да поднесе изненада“, каза още Валанчунас.