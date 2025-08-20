Волейболните националки тренират в отлично настроение в Тайланд

Волейболните националки на България за жени вчера пристигнаха в Тайланд, а от днес се заеха сериозно с тренировките.
Настроението сред избраничките на Антонина Зетова е отлично.
Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд
България излиза в събота в 12:00 часа срещу Канада в първия си двубой в груповата фаза на Световното първенство в Тайланд.
Момичетата на Антонина Зетова са в група Е на световното (в Накхон Ратчасима), заедно с Турция, Испания и Канада.
"Лъвиците" изиграха три контроли преди Мондиала и записаха една победа - срещу Канада с 3:2 гейма и две загуби - от Сърбия (1:3 гейма) и Нидерландия (2:3 гейма).