Волейболните националки тренират в отлично настроение в Тайланд

  • 20 авг 2025 | 16:55
  • 380
  • 0

Волейболните националки на България за жени вчера пристигнаха в Тайланд, а от днес се заеха сериозно с тренировките.

Настроението сред избраничките на Антонина Зетова е отлично.

България излиза в събота в 12:00 часа срещу Канада в първия си двубой в груповата фаза на Световното първенство в Тайланд.

Момичетата на Антонина Зетова са в група Е на световното (в Накхон Ратчасима), заедно с Турция, Испания и Канада.

"Лъвиците" изиграха три контроли преди Мондиала и записаха една победа - срещу Канада с 3:2 гейма и две загуби - от Сърбия (1:3 гейма) и Нидерландия (2:3 гейма).   

