Двама отпаднаха от състава на Сърбия за ЕвроБаскет

Селекционерът на сръбския национален отбор по баскетбол Светислав Пешич реши да освободи от състава Урош Трифунович. Играчът така и не взе участие в нито една от контролите досега поради контузия.

Опитният наставник е дал разрешение на младия състезател да пътува за Тел Авив, където 24-годишното крило ще продължи лечението си, за да бъде напълно готов за клубния си отбор Макаби.

Що се отнася до участието на опитния гард Василие Мицич, то остава под въпрос.

Междувременно стана ясно, че тежкото крило на Виртус Болоня Ален Смаилагич също отпада от състава на Сърбия за шампионата на Стария континент, тъй като и неговото физическо състояние не е оптимално.

Припомняме, че ЕвроБаскет 2025 ще се проведе от 27 август до 14 септември в четири държави: Финландия, Полша, Латвия и Кипър. В турнира ще участват 24 национални отбора, разпределени в четири групи.