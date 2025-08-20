Популярни
  3. Световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ

  • 20 авг 2025 | 12:56
  • 120
  • 0
Рио де Жанейро е домакин на първото световно първенство по художествена гимнастика от новия олимпийски цикъл. Финалите на шампионата, които ще се проведат от 22 до 24 август, зрителите могат да проследят пряко по Българската национална телевизия.

Красивият спорт привлича вниманието на множество зрители, заради големите български успехи през годините. В бразилския град страната ни ще бъде представена от европейската вицешампионка от тази година и носителка на 3 златни медала на уредите Стилияна Николова и Ева Брезалиева, които ще участват в индивидуалната надпревара. Ансамбълът, с треньор Весела Димитрова, също ще се бори за място сред най-добрите в огромната конкуренция от 36 състава.

Шампионатът в Бразилия ще събере над 300 гимнастички от рекордните 76 държави. Събитието сякаш бележи началото на нова ера в спорта – с нови съчетания, обновени състави и млади надежди, които ще се борят за място сред най-добрите в света. Световното първенство в Рио ще предложи не само оспорвана спортна надпревара, но и вдъхновение, артистизъм и емоция – качества, които правят художествената гимнастика един от най-гледаните спортове в света.

По традиция, Българската национална телевизия ще излъчи всички състезания, които се предлагат като част от международния телевизионен сигнал. Най-запалените почитатели на този спорт могат да проследят първенството в цялост по БНТ 3, а финалите в индивидуалния многобой и ансамблите ще бъдат излъчени и по БНТ 1.

Програма на БНТ за световното първенство по художествена гимнастика:

22 август (петък) – 20:30 индивидуален многобой БНТ 3

22 август (петък) – 23:00 индивидуален многобой БНТ 1 и БНТ 3

23 август (събота) – 20:00 ансамбли, многобой БНТ 3

23 август (събота) – 23:00 ансамбли, многобой БНТ 1 и БНТ 3

24 август (неделя) – 17:00 финали на уредите БНТ 3

