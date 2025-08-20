Локомотив Пловдив с още едно ново попълнение

Локомотив Пловдив представи още едно ново попълнение за предстоящия сезон 2025/2026 в Sesame Национална баскетболна лига. "Добре дошъл в Локомотив, Преслав Дурев! Локомотив Пловдив подсили състава си с младия талант Преслав Дурев. Родом от Сливен, той започва баскетболната си кариера в местния отбор, с който през изминалия сезон печели бронзов медал в регион Юг", информираха от пловдивския клуб на официалния си профил във Фейсбук.

През сезон 2023/2024 Дурев играе за мъжкия състав на Академик Пловдив, а с младежкия тим на клуба също завоюва бронз. В 31 мача той записва средно 10.4 точки, 5.4 борби и 4.1 асистенции за 29 минути на терена.

"Дурев е и част от националния отбор до 16 години, с който достига до четвърто място на Европейското първенство в София, както и от разширените състави на всички възрастови гарнитури на България. Добре дошъл в черно-бялото семейство и успех", добавиха от Локомотив Пловдив.